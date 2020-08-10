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КиноПоиск представляет эксклюзивный постер «Довода» с Робертом Паттинсоном

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В честь выхода «Довода» студия Warner подготовила несколько эксклюзивных постеров фильма Кристофера Нолана. Каждый из них был создан для отдельной страны, среди которых оказалась и Россия.

КиноПоиск публикует российский вариант с Робертом Паттинсоном, который играет агента шпионской организации. Также в галерее есть плакаты других стран.

«Довод» — шпионский триллер, который покажет новую эпоху международного шпионажа. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

В фильме также появятся Элизабет ДебикиАарон Тейлор-ДжонсонКеннет БранаМайкл КейнКлеманс Поэзи и другие.

Кроме того, сегодня изменилась дата выхода «Довода» в России — теперь это 3 сентября.

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