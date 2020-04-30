Слух дня: Marvel и Sony выбрали название для третьей части «Человека-паука»

По слухам, создатели третьей части о Человеке-пауке с Томом Холландом определились с подзаголовком фильма. Как сообщает инсайдер Чарльз Мерфи, он будет называться Spider-Man: Homesick, что в переводе на русский звучит как «Человек-паук: Тоска по дому».

В качестве примеров Мерфи привел материалы изданий Esquire и Maxim, в которых фильм фигурирует с таким подзаголовком. Он также добавил, что Marvel уже начала возводить декорации для съемок в Атланте, и, по его словам, рабочее название фильма — также Spider-Man: Homesick.

Студия Marvel и крупные издания пока не подтвердили эту информацию.

Ранее Мерфи сообщил, что Marvel ищет актера, по типажу похожего на Юэля Киннамана. По слухам, речь идет о кастинге на роль Крейвена-охотника, одного из противников Человека-паука в комиксах. Инсайдер уточнил, что студия при этом может не рассматривать самого Киннамана.

Триквел «Человека-паука» должен был выйти 16 июля 2021-го, но после вспышки коронавируса его отложили на 5 ноября того же года. Когда начнутся съемки, пока не известно, но Том Холланд надеется, что создатели успеют закончить к февралю 2021 года. Режиссером фильма выступит Джон Уоттс, снявший первые две части.