Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории. На первом месте — «Паддингтон»

Портал Rotten Tomatoes опубликовал топ лучших сиквелов в истории кино. Список, в который вошло 100 фильмов, основан на рейтинге положительных рецензий критиков, собранных на сайте.
При подсчетах учитывались не только вторые части, в частности в топе есть «Джон Уик 3» и восьмой фильм о Гарри Поттере. Также авторы не рассматривали первые части спин-оффов и приквелов, например они не включили «Бамблби», но если его продолжение получит высокий рейтинг, то его обязательно добавят.
Большие киновселенные авторы разделили на мини-франшизы, поэтому трилогии про Железного человека и Капитана Америка оценивались отдельно, несмотря на одну серию.
Первые 25 позиций выглядят так:
- 25. «Темный рыцарь» — 94%
- 24. «В поисках Дори» — 94%
- 23. «Планета обезьян: Война» — 94%
- 22. «Мстители: Финал» — 94%
- 21. «Из России с любовью» — 95%
- 20. «Перед закатом» — 95%
- 19. «Властелин колец: Две крепости» — 95%
- 18. «Крид: Наследие Рокки» — 95%
- 17. «Выборы 2» — 96%
- 16. «Полицейская история 3: Суперполицейский» — 96%
- 15. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» — 96%
- 14. «Зловещие мертвецы 2» — 97%
- 13. «Хороший, плохой, злой» — 97%
- 12. «Чужие» — 97%
- 11. «Безумный Макс: Дорога ярости» — 97%
- 10. «Миссия невыполнима: Последствия» — 97%
- 9. «История игрушек 4» — 97%
- 8. «Невеста Франкенштейна» — 98%
- 7. «Крестный отец 2» — 98%
- 6. «Перед полуночью» — 98%
- 5. «История игрушек: Большой побег» — 99%
- 4. «Голдфингер» — 99%
- 3. «Три цвета: Красный» — 100%
- 2. «История игрушек 2» — 100%
- 1. «Приключения Паддингтона 2» — 100%
С полным списком можно ознакомиться на сайте Rotten Tomatoes.
Источник: Rotten Tomatoes
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш