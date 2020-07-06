Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории. На первом месте — «Паддингтон»

Портал Rotten Tomatoes опубликовал топ лучших сиквелов в истории кино. Список, в который вошло 100 фильмов, основан на рейтинге положительных рецензий критиков, собранных на сайте.

При подсчетах учитывались не только вторые части, в частности в топе есть «Джон Уик 3» и восьмой фильм о Гарри Поттере. Также авторы не рассматривали первые части спин-оффов и приквелов, например они не включили «Бамблби», но если его продолжение получит высокий рейтинг, то его обязательно добавят.

Большие киновселенные авторы разделили на мини-франшизы, поэтому трилогии про Железного человека и Капитана Америка оценивались отдельно, несмотря на одну серию.

Первые 25 позиций выглядят так:

С полным списком можно ознакомиться на сайте Rotten Tomatoes.