Трейлер «Серы»: Короткометражка по рассказу автора «Текста» Дмитрия Глуховского

КиноПоиск представляет трейлер короткометражного фильма «Сера» — экранизации одноименного рассказа Дмитрия Глуховского, автора романов «Текст» и «Метро 2033».

По сюжету в Норильск приезжает молодая женщина-полицейский, чтобы расследовать убийство. В процессе допроса жены покойного она все больше уходит от стандартного вопроса «кто виноват?».

Главных героинь «Серы» сыграли Анна Слю («Краткий курс счастливой жизни») и Наталия Чумбуридзе («Последний министр»), а режиссером выступила Лана Влади.

«Это короткая история о цене человеческой жизни в Норильске, за полярным кругом, в царстве полугодичной тьмы, в городе, построенном на костях, где голоса неживых людей звучат иной раз громче, чем живых. Это история человеческой жизни в месте, для человеческой жизни не предназначенном. Это история о русских женщинах, которые всегда были и есть крепче русских мужчин. „Сера“ продолжает исследование русской хтони, которое мы начали в „Топях“. Можно сказать, что действие „Серы“ разворачивается в той же самой вселенной», — так описывает «Серу» сам Глуховский.

«Топи» — сериал по сценарию Глуховского, который выйдет зимой на КиноПоиск HD. Мистический триллер расскажет о пятерых москвичах, которые едут в чудотворный монастырь в надежде найти помощь и ответы на свои вопросы.

Впервые «Серу» покажут в конкурсе короткого метра на кинофестивале «Кинотавр», который пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи. После премьеры она будет доступна на КиноПоиск HD.