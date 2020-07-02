Звезда «Призрачной шестерки» снимется в сериале по «Звездным войнам»

Адриа Архона, известная по боевику «Призрачная шестерка», снимется в новом сериале во вселенной «Звездных войн». Она получила роль в шоу, которое расскажет о Кассиане Андоре, разведчике Альянса из спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Кого именно она сыграет, не уточняется.

Вместе с Архоной в сериале появятся Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Алан Тьюдик, Женевьев О’Рейли, Денис Гоф и Диего Луна, который вернется к роли Андора.

Шоураннером пока что безымянного проекта назначен Тони Гилрой, один из сценаристов «Изгоя-один». Он также напишет пилотный эпизод и снимет несколько серий.

Сериал про Кассиана Андора выйдет на Disney+. Съемки шоу временно отложены из-за пандемии коронавируса.