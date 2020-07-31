Шон Эшмор сыграл Прожектора во втором сезоне «Пацанов»

Звезда франшизы «Люди Икс» Шон Эшмор исполнил одну из ролей во втором сезоне «Пацанов». Актер сообщил об этом в Twitter и показал кадр со своим героем.

Эшмор сыграл Прожектора — бывшего участника «Семерки», который умеет управлять огнем. По неизвестным причинам он ушел из команды супергероев еще до событий первого сезона, и его место заняла Старлайт.

Ранее Эшмор появился в другой супергеройской серии — «Людях Икс». Там он сыграл Человека-льда, способного замораживать предметы.

Премьера второго сезона «Пацанов» состоится 4 сентября. В этот день появятся первые три серии, а оставшиеся пять будут выходить каждую неделю до 9 октября.