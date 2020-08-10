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Режиссер «Льва» и «Марии Магдалины» снимет новую часть «Трона». В ней сыграет Джаред Лето

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Disney определилась с постановщиком продолжения «Трона». По данным Deadline, третью часть фантастической серии снимет Гарт Дэвис, режиссер фильмов «Лев» и «Мария Магдалина».

Одну из главных ролей в картине исполнит Джаред Лето, он же выступит ее продюсером. Последнюю версию сценария написал Джесси Вигутоу, автор драмеди «Семейные ценности».

Действие первого «Трона», вышедшего в 1982 году, происходит в компьютерном мире, в который попадает оцифрованный программист Кевин Флинн (Джефф Бриджес). В сиквеле 2010 года его сын Сэм Флинн (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать исчезновение отца и оказывается в той же вселенной жестоких программ и гладиаторских игр, где Флинн провел последние 20 лет.

Deadline уточняет, что проект официально не запущен в производство, но участие Дэвиса может изменить ситуацию в пользу фильма.

Источник: Deadline

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