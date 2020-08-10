КиноПоиск

Трейлер «Вдали»: Сериал Netflix про полет на Марс и расставание с семьей

Обсудить0

Главная героиня шоу — астронавтка Эмма Грин, которая вынуждена оставить своего мужа и дочь и возглавить первую международную экспедицию на Марс. Шоураннером «Вдали» выступила Джессика Голдберг, создательница сериала «Путь» с Аароном Полом и Мишель Монахэн, а первую серию снял Эдвард Цвик («Последний самурай»).

Роль Эммы исполнила Хилари Суэнк, обладательница двух «Оскаров» — за «Парни не плачут» и «Малышку на миллион».

«Вдали» выйдет на Netflix 4 сентября. В сериале будет 10 эпизодов.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«В городе завелся маньяк»: Новый трейлер сериала «Хороший человек»

«В городе завелся маньяк»: Новый трейлер сериала «Хороший человек»

час назад0
Вышел трейлер «Я подумываю со всем этим покончить» — нового фильма Чарли Кауфмана

Вышел трейлер «Я подумываю со всем этим покончить» — нового фильма Чарли Кауфмана

6 августа8
Самый странный день: Трейлер комедии «Хандра» о жизни троих приятелей в Москве

Самый странный день: Трейлер комедии «Хандра» о жизни троих приятелей в Москве

6 августа2
Трейлер «Воспитанных волками»: Сериал Ридли Скотта про андроидов на загадочной планете

Трейлер «Воспитанных волками»: Сериал Ридли Скотта про андроидов на загадочной планете

6 августа33

Главное сегодня

Отсылки к «Хранителям» и новые персонажи: Из чего состоит второй сезон «Академии „Амбрелла“»

Сегодня2
Отсылки к «Хранителям» и новые персонажи: Из чего состоит второй сезон «Академии „Амбрелла“»
Рейтинг популярности КиноПоиска: «Вратарь Галактики» вырвался вперед

Рейтинг популярности КиноПоиска: «Вратарь Галактики» вырвался вперед

Сегодня, 18:533
«В городе завелся маньяк»: Новый трейлер сериала «Хороший человек»

«В городе завелся маньяк»: Новый трейлер сериала «Хороший человек»

час назад0
Режиссер «Льва» и «Марии Магдалины» снимет новую часть «Трона». В ней сыграет Джаред Лето

Режиссер «Льва» и «Марии Магдалины» снимет новую часть «Трона». В ней сыграет Джаред Лето

3 часа назад4
КиноПоиск запускает новый подкаст «Крупным планом» о кинопремьерах и новостях индустрии
Крупным планом

ПодкастКиноПоиск запускает новый подкаст «Крупным планом» о кинопремьерах и новостях индустрии

Сегодня2
Фильм недели: «Американский огурчик». Сет Роген воскресает из рассола и запускает стартап

Фильм недели: «Американский огурчик». Сет Роген воскресает из рассола и запускает стартап

7 августа12
Трейлер «Вдали»: Сериал Netflix про полет на Марс и расставание с семьей

Трейлер «Вдали»: Сериал Netflix про полет на Марс и расставание с семьей

Сегодня, 17:533
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт