Трейлер «Вдали»: Сериал Netflix про полет на Марс и расставание с семьей

Главная героиня шоу — астронавтка Эмма Грин, которая вынуждена оставить своего мужа и дочь и возглавить первую международную экспедицию на Марс. Шоураннером «Вдали» выступила Джессика Голдберг, создательница сериала «Путь» с Аароном Полом и Мишель Монахэн, а первую серию снял Эдвард Цвик («Последний самурай»).

Роль Эммы исполнила Хилари Суэнк, обладательница двух «Оскаров» — за «Парни не плачут» и «Малышку на миллион».

«Вдали» выйдет на Netflix 4 сентября. В сериале будет 10 эпизодов.