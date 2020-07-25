Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Он узнал об этом в день своего 60-летия

Антонио Бандерас объявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло 10 августа, в день, когда актеру исполнилось 60 лет.

«Хочу добавить, что в целом чувствую себя хорошо, разве что более уставшим, чем обычно. Я верю, что поправлюсь как можно скорее, и буду соблюдать указания медиков. Надеюсь, это поможет мне во время инфекционного периода, который коснулся меня и многих других людей», — написал Бандерас.

Он также добавил: «Я воспользуюсь этой изоляцией и буду читать, писать, отдыхать и продолжу строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое 60-летие, к которому я пришел полным энтузиазма».

Бандерас не первый актер, который заразился коронавирусом. Ранее им переболели Мэл Гибсон, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Идрис Эльба, Дэниэл Дэ Ким, Кристофер Хивью, Индира Варма, Ольга Куриленко и другие.