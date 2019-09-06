Рейтинг популярности КиноПоиска: «Вратарь Галактики» вырвался вперед

Продолжаем рассказывать об изменениях в первой двадцатке нашего рейтинга фильмов и сериалов, который составляется на основании интереса пользователей КиноПоиска и позволяет следить за популярностью новых и старых тайтлов. Данные здесь обновляются раз в сутки.

Топ-20 от 10 августа

1. «Водоворот» 2. «Джентльмены» 3. «Вратарь Галактики» 4. «В ожидании варваров» 5. «Чики» 6. «Дивный новый мир» 7. «Академия „Амбрелла“» 8. «Бумажный дом» 9. «Голяк» 10. «Неистовый» 11. «Тьма» 12. «Достать ножи» 13. «Начало» 14. «Побег из Претории» 15. «Пацаны» 16. «Хэппи-энд» 17. «Бессмертная гвардия» 18. «Поезд в Пусан 2: Полуостров» 19. «Непосредственно Каха» 20. «Мег: Монстр глубины»

Основной состав лидеров топа остается неизменным: и «Водоворот», и «Джентльмены» уже несколько недель держатся в первой пятерке или совсем близко к ней. Немного снизились позиции завершившихся «Чик» и «Тьмы». Из динамики рейтинга очевидно, что интерес к сериалам гораздо более стабильный, чем к полнометражным фильмам: немногие из релизов последнего месяца зацепились в двадцатке.

«Вратарь Галактики» (3-е место)

Фильм студии СТВ выйдет в прокат 27 августа, и в последние недели развернулась его промокампания, в частности 23 июля появился официальный трейлер этого амбициозного российского фэнтези о космическом спорте будущего, после чего фильм тут же оказался в топе зрительских запросов. Детали сюжета неизвестны (картину еще никто не видел), но, похоже, тут соединились все главные тренды, как мировые, так и чисто национальные: супергерои, фантастика и спортивная драма. Правда, только 54% проголосовавших на странице фильма пользователей КиноПоиска утверждают, что хотели бы посмотреть «Вратаря», но, так или иначе, в отсутствие в прокате голливудских блокбастеров sci-fi Джаника Файзиева («Легенда о Коловрате») с Евгением Романцовым («Молодежка») в главной роли — это главное кинособытие августа в России.

«В ожидании варваров» (4-е место)

Одна из первых прокатных премьер после частичного возобновления работы кинотеатров в России — масштабная экранизация нобелевского лауреата Дж. М. Кутзее. «В ожидании варваров» спродюсирован итальянцами, но играют англоязычные актеры, а режиссером стал колумбиец, герой фестивалей Сиро Герра. Действие происходит на окраине некой империи, куда из метрополии прибывает жестокий полковник наводить новые порядки в администрировании. Сам Кутзее родом из Южной Африки, но в романе и фильме речь идет о колониализме вообще, а реальные места и страны не называются (съемки проходили в Австралии). Зрительский рейтинг фильма только немного превышает 6 баллов, критика у него неоднозначная. Но Джонни Депп (он играет главного злодея) — по-прежнему любимец публики, несмотря на грандиозный таблоидный скандал (или благодаря ему?), не говоря уже о Роберте Паттинсоне (тут он тоже играет мерзавца). Да и исторические эпики в России традиционно пользуются спросом.

«Академия „Амбрелла“» (7-е место)

31 июля Netflix выпустил второй сезон своего успешного сериала. Как это часто сейчас бывает, сюжет связан с супергероями, причем «Академия „Амбрелла“» — попытка работать в этом жанре без злоупотребления зеленым экраном и, соответственно, без огромных бюджетов. Этим «Академия» напоминает своих соседей по двадцатке — «Пацанов» (15-е место) и «Бессмертную гвардию» (17-е место). Во втором сезоне многочисленная семья со сверхспособностями путешествует назад во времени, в Техас 1960-х. Пока похоже, что второй сезон покажет результаты не хуже первого. Netflix еще не обнародовал статистику, но вокруг «Академии» ажиотаж: на Rotten Tomatoes у новых серий по 90% в рейтингах и у критиков, и у зрителей. Шоу уже продлили на третий сезон.

«Неистовый» (10-е место)

Еще одна прокатная новинка — фильм о том, что не стоит хамить на дорогах. Сюжет «Неистового» напоминает о «Дуэли» Спилберга, но с ярким злодеем в лице персонажа Рассела Кроу (роль примечательна тем, что от нее отказался Николас Кейдж — бывает, оказывается, и такое). Многим эта история придется близко к сердцу, но положение «Неистового» в топе не очень устойчивое: еще несколько дней назад он был на первых строчках, но откатывается вниз. Вероятно, дело в том, что отзывы на фильм довольно сдержанные. «Неистового» не то чтобы много ругают, но и большого энтузиазма он ни у кого не вызывает.

«Побег из Претории» (14-е место)

«Побег из Претории» сочетает напряженный авантюрный сюжет с социальной проблематикой: картина основана на реальных событиях 1979-го — побеге из печально известной центральной тюрьмы Претории двух борцов с апартеидом в ЮАР (белых). Сценарий отталкивается от мемуаров одного из политзаключенных, которого сыграл Дэниэл Рэдклифф. Зрительский интерес к тюремной драме с бородатым Рэдклиффом мы наблюдаем довольно давно, но независимый британско-австралийский фильм на мрачную тему даже по описанию не похож на потенциальный хит, так что 14-е место в зрительском рейтинге — довольно высокий показатель.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров» (18-е место)

Еще до всемирной славы «Паразитов» Южная Корея была известна крепким жанровым кино. Одним из самых успешных примеров стал зомби-хоррор «Поезд в Пусан», четыре года назад прошедший в российском прокате (подробней о нем и других азиатских зомби-хоррорах читайте тут). Тема опасных вирусов с тех пор заиграла новыми красками, да и корейское кино теперь в моде, так что ажиотаж вокруг сиквела неудивителен. В новом фильме приключения в захваченной зомби стране происходят несколько лет спустя, с совершенно другими героями (группа авантюристов отправляется из Гонконга в порт Пусана забрать грузовик с долларами, но все, конечно же, идет не по плану). 20 августа «Поезд в Пусан 2» выйдет в российский прокат, но уже сейчас, на волне ожиданий, он оказался в первой двадцатке нашего рейтинга.

«Непосредственно Каха» (20-е место)

Комедия о сочинских пацанах, полнометражная версия одноименного YouTube-сериала, должна была выйти в прокат 1 апреля, но по понятным причинам этот план был отменен. Недавно «Каху» собирались показывать в кинотеатрах Кировской области, но пока что создатели анонсируют только новые серии ситкома, в прошлые годы набиравшего более 10 миллионов просмотров на YouTube.