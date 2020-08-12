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Теперь можно удалять фильмы и сериалы из продолженного просмотра

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Раньше на КиноПоиск HD было так: если вы начали смотреть фильм или сериал и передумали его досматривать, он оставался в разделе «Продолженный просмотр». И удалить его было нельзя, хотя очень хотелось.

Мы это исправили. Теперь этот раздел можно редактировать.

На сайте
В веб-версии мы добавили новый простой элемент управления. Нажав на крестик, вы скроете выбранный фильм или сериал из продолженного просмотра.

На смартфоне
Обновите приложение КиноПоиска до последней версии. В разделе «Продолжить просмотр» около каждого начатого фильма и сериала вы увидите «…». Откройте дополнительное меню и выберите «Закончить просмотр».

На телевизоре
Совсем скоро эта функция появится на телевизорах. Нужно будет нажать на фильм или сериал, который вы перестали смотреть, и при переходе на его страницу кликнуть на «Не буду смотреть».

А если снова передумаете, вы всегда можете вернуться к просмотру и начать с того места, где остановились.

Расскажите в комментариях, как вам новая функция.

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