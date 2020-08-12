Теперь можно удалять фильмы и сериалы из продолженного просмотра

Раньше на КиноПоиск HD было так: если вы начали смотреть фильм или сериал и передумали его досматривать, он оставался в разделе «Продолженный просмотр». И удалить его было нельзя, хотя очень хотелось.
Мы это исправили. Теперь этот раздел можно редактировать.
На сайте
В веб-версии мы добавили новый простой элемент управления. Нажав на крестик, вы скроете выбранный фильм или сериал из продолженного просмотра.
На смартфоне
Обновите приложение КиноПоиска до последней версии. В разделе «Продолжить просмотр» около каждого начатого фильма и сериала вы увидите «…». Откройте дополнительное меню и выберите «Закончить просмотр».
На телевизоре
Совсем скоро эта функция появится на телевизорах. Нужно будет нажать на фильм или сериал, который вы перестали смотреть, и при переходе на его страницу кликнуть на «Не буду смотреть».
А если снова передумаете, вы всегда можете вернуться к просмотру и начать с того места, где остановились.
Расскажите в комментариях, как вам новая функция.