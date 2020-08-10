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Художник «Дюны» сравнил фильм Дени Вильнёва с «Властелином колец»

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Художник Том Браун, работавший над «Дюной» Дени Вильнёва, рассказал о создании ленты. По его словам, авторы стремились сделать реалистичное кино, и сравнил его с классикой жанра фэнтези.

«Думаю, фильм Вильнёва будет знаковой экранизацией этой истории. И, если честно, я не верю, что кто-то сможет его превзойти. Масштаб фильма будоражит воображение. <...> Недавно где-то читал, что это будет новый „Властелин колец“, и я в это верю. Думаю, „Дюна“ пополнит ряд таких картин», — считает Браун.

Он добавил, что Вильнёв и художник-постановщик Патрис Верметт хотели сделать «Дюну» максимально реалистичной. Особенно это касалось космических кораблей, которые, по словам Брауна, должны были выглядеть убедительно.

Ранее Алехандро Ходоровски, который пытался экранизировать «Дюну» в 1970-е, усомнился в успехе картины Вильнёва: «„Дюна“ напоминает книги Пруста. Это научная фантастика, но она работает только на языке литературы. Трудно подобрать для нее правильные кадры, поскольку изображение — это визуальный формат».

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Главный герой — Пол (Тимоти Шаламе), наследник дома Атрейдес. Он встречает фременов, представителей вольного народа, которые считают его своим мессией.

Премьера «Дюны» запланирована на 17 декабря 2020 года.

Источник: KIDS FIRST!

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