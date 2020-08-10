Зак Снайдер показал Степного Волка из режиссерской версии «Лиги справедливости»

Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии «Лиги справедливости», на котором изображен один из злодеев фильма — Степной Волк. «Работал над фильмом и решил вытащить этот кадр. Простите за низкое качество, но его точно стоит увидеть», — написал режиссер под фото.

По сюжету фильма Степной Волк напал на Землю и хотел сделать ее подобием своей родной планеты, чтобы заслужить расположение своего хозяина Дарксайда.

После кинотеатральной версии «Лиги справедливости» зрители часто критиковали Степного Волка. Многие сетовали, что его дизайн был слишком мультяшным, а сам злодей — недостаточно грозным.

Другие подробности «Лиги справедливости» Снайдера станут известны после онлайн-фестиваля DC FanDome, который пройдет 22 августа. Там же ожидается новый тизер фильма, а также детали других проектов киновселенной DC.

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в 2021 году на HBO Max.