Роберт Паттинсон хотел скрыть от Кристофера Нолана прослушивание в «Бэтмене», но режиссер догадался

Роберт Паттинсон рассказал в интервью The Irish Times, что поначалу Кристофер Нолан не знал про его переговоры о роли Бэтмена. Актер хотел уйти со съемок «Довода» на прослушивание и придумал другую причину, но режиссер обо всем догадался.

«Это забавно, потому что Крис тщательно скрывает детали своих фильмов. И в итоге мне пришлось скрывать все связанное с „Бэтменом“. Когда мне нужно было уйти на пробы, я солгал ему. Я сказал, что у меня срочные семейные дела. И, как только я это произнес, он заявил: „Ты ведь идешь на прослушивание для «Бэтмена», так?“» — рассказал актер.

Паттинсон проходил кастинг в мае 2019 года. В том же месяце Нолан начал съемки «Довода», где у актера одна из главных ролей. Паттинсон признался, что тренировки для «Бэтмена» помогли ему на площадке.

«Когда я бегаю в кадре, то рядом со мной обычно Джон Дэвид Вашингтон. Раньше он играл в американский футбол, и это было главной несправедливостью в мире. Максимальная нагрузка, на которую я обычно способен, — простая прогулка. А Джон Дэвид может бегать целый день. Здорово, что тогда я был отличной форме. Хотя в первые дни я с трудом ходил после съемок», — вспоминает Паттинсон.

«Довод», где актер играет шпиона, должен был выйти 17 июля, но его отложили сперва на две недели, а затем до 12 августа. В итоге Warner решила не выпускать фильм во всех странах одновременно. Во многих странах Европы он выйдет 26 августа, в Китае и некоторых городах США — 4 сентября, а в России — 10 сентября.

Студия хотела выпустить «Бэтмена» 25 июня 2021-го, но из-за пандемии сдвинула релиз на 1 октября того же года.