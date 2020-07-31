На Еву Грин подали в суд за срыв съемок фильма «Патриот»

Кинокомпания White Lantern выдвинула иск против актрисы Евы Грин. Продюсеры требуют взыскать с нее более 100 млн долларов за срыв съемок научной фантастики «Патриот», где актриса должна была исполнить главную роль.

Проект анонсировали в 2018 году. Грин была его продюсером и планировала сыграть капитана пограничного корпуса, расположенного в авторитарном государстве. Вместе с ней на экране могли появиться Хелен Хант и Чарльз Дэнс, а постановку и сценарий доверили Дэну Принглу («Кебаб»).

В иске сказано, что Грин хотела привлечь Пола Сарони («Молодость») в качестве линейного продюсера, настаивая, что фильм невозможно сделать без него. Актрису уверяли, что его участие только увеличит бюджет и само по себе бессмысленно. Кроме того, Грин хотела, чтобы над «Патриотом» работал художник по спецэффектам Джордж Зуер («Звездные войны: Скайуокер. Восход»). «Они не могут работать за меньшие деньги, а я не могу работать без них», — цитирует актрису Variety.

Бюджет фильма составил 4 млн фунтов стерлингов (5,22 млн долларов), и, согласно иску, контракты с Сарони и Зуером обошлись бы студии в лишние 250 тыс фунтов стерлингов (326 тыс долларов). При этом Standart пишет, что Грин хотела выплатить часть этих денег сама.

White Lantern планировала снимать «Патриота» в Ирландии в течение семи недель, но работа постоянно откладывалась. Затем производство перенесли в Великобританию, но вскоре Грин отказалась от проекта. Продюсеры хотят отсудить у нее 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов), а также 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов), которые мог бы принести фильм. Адвокат студии заявил, что требования Грин задерживали съемки и привели к дополнительным расходам.

Актриса подала ответный иск к White Lantern. Она утверждает, что ее контракт подразумевал гонорар в 800 тыс фунтов стерлингов (1,04 млн долларов) даже в том случае, если фильм не будет снят. Помимо этой суммы она требует возместить ей расходы на адвокатов.

Дело рассмотрит Высокий суд Лондона.