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Бен Аффлек снимет фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански

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Бен Аффлек экранизирует книгу Сэма Уоссона «Большое прощание» («The Big Goodbye»), посвященную созданию неонуара «Китайский квартал» Романа Полански. Об этом сообщает Deadline.

Аффлек также напишет сценарий и спродюсиррует ленту вместе с Лорном Майклзом, сценаристом «Субботним вечером в прямом эфире», которому достались права на книгу.

«Китайский квартал» вышел в 1974 году. Фильм рассказывал о Джейке Гиттсе (Джек Николсон), детективе из Лос-Анджелеса, которого нанимает богатая женщина (Фэй Данауэй) в надежде узнать, с кем завел роман ее муж. Взявшись за дело, Гиттс попадает в круговорот скандалов и коррупции. «Китайский квартал» получил 11 номинаций на «Оскар», но победил в одной — «Лучший оригинальный сценарий» (Роберт Таун).

Фильм Аффлека покажет, как проходили съемки и работа над сценарием. Кроме того, книга Уоссона прослеживает изменение Голливуда в 1970-е, когда авторское кино постепенно вытеснили студийные блоакбастеры. Героями фильма станут многие знаменитости, включая Николсона, Данауэй и бывшего главу Paramount Роберта Эванса. Deadline полагает, что их сыграют известные актеры. Будет ли среди них сам Аффлек, пока не известно. 

В прошлом году СМИ сообщили, что Дэвид Финчер разрабатывает приквел «Китайского квартала» для Netflix. Героем сериала станет молодой Гиттс, только что открывший свое агенство. Финчер должен поставить пилот по сценарию Тауна.  

Источник: Deadline

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