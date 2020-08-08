«Звездный путь» Ноа Хоули заморожен. Вместо него могут снять фильм по идее Тарантино или четвертую часть

Студия Paramount прекратила работу над фильмом в серии «Звездный путь», которым занимался шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули. Он должен был написать сценарий и поставить картину с новыми героями.

По данным Deadline, Хоули еще не покинул проект. В ближайшие недели президент Paramount Pictures Эмма Уоттс решит, в каком направлении развивать франшизу. Согласно источникам, для нее это одна из приоритетных задач.

Помимо проекта Хоули, Уоттс рассматривает два варианта. Первый — снять фильм по идее Квентина Тарантино, которой он поделился с Джей Джей Абрамсом в 2017 году. Сценарий, написанный автором «Выжившего» Марком Л. Смитом, основан на эпизоде классического сериала (вероятно, речь о «Городе на краю вечности»), где герои попадают в Америку в 1930-х годов. Картина задумана в сеттинге гангстерского кино.

Deadline уточняет, что Тарантино точно не будет режиссером, а сам проект сравнивает со спин-оффом в духе «Логана» (СМИ писали, что Тарантино задумал фильм с рейтингом R), который стоит снимать в том случае, если у франшизы есть прочный фундамент.

Также Уоттс не исключает продолжение трилогии, начатой Абрамсом в 2009 году. Ранее его отменили после неудачных переговоров с Крисом Пайном и Крисом Хемсвортом. По данным СМИ, после провала триквела «Стартрек: Бесконечность» студия хотела сократить их гонорары. По сюжету фильма капитан Кирк (Пайн) должен был путешествовать по времени и встретить своего отца (Хемсворт), погибшего в начале первой части. Режиссером ленты числилась С.Дж. Кларксон, но она покинула проект ради приквела «Игры престолов».

За последнее годы вышло два сериала по «Звездному пути» — «Дискавери» и «Пикар». В мае CBS заказал отдельно шоу про капитана Пайка.