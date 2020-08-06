КиноПоиск
КиноПоиск HD

Объявлена программа фестиваля короткометражек «Короче», который пройдет на КиноПоиск HD

Обсудить0

Организаторы фестиваля короткометражного кино «Короче» объявили программу смотра. В этом году на участие было подано более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. Всего в программу основного конкурса вошли 32 короткометражки. Жюри выберет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», а также присудит специальный приз.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Короче» будет проходить в онлайн-формате на КиноПоиск HD.

Кроме того, у фестиваля есть внеконкурсная программа, которая включает секции «Короче.LOVE», «Короче.Арт», «Короче.Чистая энергия», «Короче.Семья» и «Короче.Деньги», а также тематическую программу «Короче.Изоляция».

Также с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Несмотря на онлайн-формат, несколько показов состоятся на родине фестиваля, в Калининграде. Подробное расписание доступно на официальном сайте.

Программа основного конкурса:

  • «Кое-что задаром», режиссер Алексей Талызин;
  • «Легкий способ бросить курить», режиссеры Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов;
  • «А где Матвей?», режиссер Олег Афонин;
  • «Минуточку», режиссер Ксения Литвинова;
  • «Хочу домой», режиссер Татьяна Лялина;
  • «Затоваренная бочкотара», режиссер Алексей Селиванов;
  • «Нуартье», режиссер Евгения Щербакова;
  • «Аталанта», режиссер Александр Гаврилов;
  • «ESCAPE», режиссер Александр Гаврилов;
  • «Младший брат», режиссер Илья Силаев;
  • «О рыбаке и рыбке», режиссер Александр Мыскин;
  • «Годовщина», режиссер Эдина Умерова;
  • «Восстание!», режиссер Бен Хэнсфорд;
  • «Саша ищет таланты», режиссер Павел Сидоров;
  • «меЖДУНами», режиссер Василий Быстров;
  • «Взрослый», режиссер Анастасия Дробик;
  • «Кощей», режиссер Роман Михайлов;
  • «Расскажи мне про завтра», режиссер Игорь Зуйков;
  • «Блэкаут», режиссер Кирилл Кемниц;
  • «Свидание», режиссер Анастасия Рагозина;
  • «Поток», режиссер Анна Дианова;
  • «ПЦ», режиссер Максим Ткаченко;
  • «Свидание вслепую», режиссер Егор Харламов;
  • «Прости мама», режиссер Алексей Улахинов;
  • «Грэйс», режиссер Вартан Акопян;
  • «Майкл», режиссеры Илья Краснокутский, Илья Лустин и Бирман Испулаев;
  • «Токсичная», режиссер Валерий Бакланов;
  • «Мясная лавка», режиссеры Анна Веселова и Петр Фадеев;
  • «Теория струн», режиссер Ольга Черниенко;
  • «В любви что-то есть», режиссер Иван Семененко;
  • «Спасибо, коучер!», режиссер Никита Тарасов;
  • «Бесит», режиссер Михаил Серебренников.

Все фильмы фестиваля будут доступны для подписчиков КиноПоиск HD с 17 по 23 августа.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Объявлена программа 31-го фестиваля «Кинотавр». В ней есть фильмы Анны Меликян и Андрея Кончаловского

Объявлена программа 31-го фестиваля «Кинотавр». В ней есть фильмы Анны Меликян и Андрея Кончаловского

5 августа4
«Чернобыль» получил премию BAFTA TV как лучший мини-сериал

«Чернобыль» получил премию BAFTA TV как лучший мини-сериал

1 августа28
Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

30 июля15
72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

30 июля1

Главное сегодня

Фильм недели: «Американский огурчик». Сет Роген воскресает из рассола и запускает стартап

Сегодня2
Фильм недели: «Американский огурчик». Сет Роген воскресает из рассола и запускает стартап
Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии

Сегодня2
Новая реальность: 5 документальных фильмов про коронавирус

Новая реальность: 5 документальных фильмов про коронавирус

Вчера7
11 лучших трейлеров недели: «Сестра Рэтчед», «Воспитанные волками» и сериал Стива МакКуина

11 лучших трейлеров недели: «Сестра Рэтчед», «Воспитанные волками» и сериал Стива МакКуина

Сегодня, 17:022
Что смотреть в кино: «Неистовый», «В ожидании варваров» и «Незваный гость»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Неистовый», «В ожидании варваров» и «Незваный гость»

Вчера6
Марк Райлэнс: «Я чувствовал себя беззащитным, изображая любовный акт перед камерой»
Интервью

Марк Райлэнс: «Я чувствовал себя беззащитным, изображая любовный акт перед камерой»

5 августа10
Объявлена программа фестиваля короткометражек «Короче», который пройдет на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

Объявлена программа фестиваля короткометражек «Короче», который пройдет на КиноПоиск HD

Сегодня, 12:340
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт