Объявлена программа фестиваля короткометражек «Короче», который пройдет на КиноПоиск HD

Организаторы фестиваля короткометражного кино «Короче» объявили программу смотра. В этом году на участие было подано более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. Всего в программу основного конкурса вошли 32 короткометражки. Жюри выберет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», а также присудит специальный приз.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Короче» будет проходить в онлайн-формате на КиноПоиск HD.
Кроме того, у фестиваля есть внеконкурсная программа, которая включает секции «Короче.LOVE», «Короче.Арт», «Короче.Чистая энергия», «Короче.Семья» и «Короче.Деньги», а также тематическую программу «Короче.Изоляция».
Также с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.
Несмотря на онлайн-формат, несколько показов состоятся на родине фестиваля, в Калининграде. Подробное расписание доступно на официальном сайте.
Программа основного конкурса:
- «Кое-что задаром», режиссер Алексей Талызин;
- «Легкий способ бросить курить», режиссеры Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов;
- «А где Матвей?», режиссер Олег Афонин;
- «Минуточку», режиссер Ксения Литвинова;
- «Хочу домой», режиссер Татьяна Лялина;
- «Затоваренная бочкотара», режиссер Алексей Селиванов;
- «Нуартье», режиссер Евгения Щербакова;
- «Аталанта», режиссер Александр Гаврилов;
- «ESCAPE», режиссер Александр Гаврилов;
- «Младший брат», режиссер Илья Силаев;
- «О рыбаке и рыбке», режиссер Александр Мыскин;
- «Годовщина», режиссер Эдина Умерова;
- «Восстание!», режиссер Бен Хэнсфорд;
- «Саша ищет таланты», режиссер Павел Сидоров;
- «меЖДУНами», режиссер Василий Быстров;
- «Взрослый», режиссер Анастасия Дробик;
- «Кощей», режиссер Роман Михайлов;
- «Расскажи мне про завтра», режиссер Игорь Зуйков;
- «Блэкаут», режиссер Кирилл Кемниц;
- «Свидание», режиссер Анастасия Рагозина;
- «Поток», режиссер Анна Дианова;
- «ПЦ», режиссер Максим Ткаченко;
- «Свидание вслепую», режиссер Егор Харламов;
- «Прости мама», режиссер Алексей Улахинов;
- «Грэйс», режиссер Вартан Акопян;
- «Майкл», режиссеры Илья Краснокутский, Илья Лустин и Бирман Испулаев;
- «Токсичная», режиссер Валерий Бакланов;
- «Мясная лавка», режиссеры Анна Веселова и Петр Фадеев;
- «Теория струн», режиссер Ольга Черниенко;
- «В любви что-то есть», режиссер Иван Семененко;
- «Спасибо, коучер!», режиссер Никита Тарасов;
- «Бесит», режиссер Михаил Серебренников.
Все фильмы фестиваля будут доступны для подписчиков КиноПоиск HD с 17 по 23 августа.