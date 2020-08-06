Объявлена программа фестиваля короткометражек «Короче», который пройдет на КиноПоиск HD

Организаторы фестиваля короткометражного кино «Короче» объявили программу смотра. В этом году на участие было подано более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. Всего в программу основного конкурса вошли 32 короткометражки. Жюри выберет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», а также присудит специальный приз.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Короче» будет проходить в онлайн-формате на КиноПоиск HD.

Кроме того, у фестиваля есть внеконкурсная программа, которая включает секции «Короче.LOVE», «Короче.Арт», «Короче.Чистая энергия», «Короче.Семья» и «Короче.Деньги», а также тематическую программу «Короче.Изоляция».

Также с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Несмотря на онлайн-формат, несколько показов состоятся на родине фестиваля, в Калининграде. Подробное расписание доступно на официальном сайте.

Программа основного конкурса:

Все фильмы фестиваля будут доступны для подписчиков КиноПоиск HD с 17 по 23 августа.