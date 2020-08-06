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Lionsgate анонсировала пятую часть «Джона Уика»

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Глава Lionsgate Джон Фельтхаймер объявил, что студия запустила в разработку пятую часть «Джона Уика». По его словам, сейчас авторы заняты написанием сценария. Съемки боевика должны начаться в следующем году, сразу после завершения работы над четвертым фильмом.

Фельтхаймер не уточнил, кто будет режиссером ленты. Первую часть «Джона Уика» сняли каскадеры Чад Стахелски и Дэвид Литч. Над второй и третьей Стахелски работал самостоятельно, он же поставит четвертую картину.

Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти 21 мая 2021 года, но после вспышки коронавируса его отложили на год. Теперь лента стартует 27 мая 2022-го. Дата выхода пятой части пока не названа.

Первый «Джон Уик» вышел в 2014 году и рассказывал о киллере, которого сыграл Киану Ривз. По сюжету он мстил сыну крупного гангстера, убившего собаку, которую Уику подарила покойная жена. В сумме три части серии собрали в прокате около 584 млн долларов.

Сейчас Lionsgate разрабатывает два спин-оффа «Джона Уика». Это фильм Лена Уайзмана «Балерина» о девушке-киллере, которая мстит за свою семью, и сериал «Континенталь», который расскажет об отеле для наемных убийц.

Источник: Deadline

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