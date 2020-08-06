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Вышел трейлер «Я подумываю со всем этим покончить» — нового фильма Чарли Кауфмана

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«Я подумываю со всем этим покончить» — второй режиссерский проект Чарли Кауфмана после мультфильма «Аномализа» и ленты «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Он также известен как сценарист «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем».

По сюжету Джейк отправляется на отдаленную ферму, чтобы познакомить родителей со своей девушкой, которая хочет с ним расстаться. По прибытии выясняется, что в доме творится что-то странное, а родственники парня ведут себя очень подозрительно.

Главные роли исполнили Джесси ПлемонсДжесси БаклиТони КоллеттДэвид ТьюлисДжейсон Ральф и Колби Минифи.

Лента выйдет на Netflix 4 сентября.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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