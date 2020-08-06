Вышел трейлер «Я подумываю со всем этим покончить» — нового фильма Чарли Кауфмана

«Я подумываю со всем этим покончить» — второй режиссерский проект Чарли Кауфмана после мультфильма «Аномализа» и ленты «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Он также известен как сценарист «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем».

По сюжету Джейк отправляется на отдаленную ферму, чтобы познакомить родителей со своей девушкой, которая хочет с ним расстаться. По прибытии выясняется, что в доме творится что-то странное, а родственники парня ведут себя очень подозрительно.

Главные роли исполнили Джесси Племонс, Джесси Бакли, Тони Коллетт, Дэвид Тьюлис, Джейсон Ральф и Колби Минифи.

Лента выйдет на Netflix 4 сентября.

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