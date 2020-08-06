Том Хэнкс может сыграть мастера Джеппетто в «Пиноккио» Роберта Земекиса

Том Хэнкс получил предложение сыграть столяра Джеппетто, создателя говорящей куклы Пиноккио, в новом фильме Disney. Переговоры с актером пока на ранней стадии, но Deadline уточняет, что после прочтения сценария он связался с режиссером Робертом Земекисом и выразил желание сняться в картине.

Ранее Земекис работал с Хэнксом над тремя фильмами — «Форрестом Гампом», «Изгоем» и «Полярным экспрессом».

Disney уже предлагала Хэнксу роль Джеппетто в 2018 году, когда постановщиком «Пиноккио» числился Пол Кинг, но стороны не договорились.

Земекис поставит фильм по сценарию, который он напишет вместе с Крисом Вайцем, автором ремейка «Золушки» и драмеди «Мой мальчик».

Лента станет ремейком одноименного мультфильма Disney 1940 года. Он рассказывал об ожившей кукле-марионетке Пиноккио, который отправляется на поиски приключений вместе со своим другом, сверчком Джимини.

Дата выхода фильма пока не объявлена.