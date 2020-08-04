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Мем дня: Реакции Уизерспун, Руффало и других звезд на 2020 год

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В соцсетях популярен новый мем. С помощью него знаменитости шутят о том, как менялась их реакция на 2020 год. Они публикуют коллажи с фотосессиями или кадрами из своих фильмов, которые отражают их эмоции от разных месяцев. На тех фото, которые относятся к январю, почти все актеры улыбаются, а в случае с февралем и мартом — как раз когда усилилась пандемия — они уже озадачены. На последних кадрах это реакции в основном на лето и осень — можно заметить гнев, усталость и истерику.

Риз Уизерспун

Джессика Честейн

Керри Вашингтон

Кайл МакЛоклен

Кара Делевинь

Наоми Уоттс

Марк Руффало

Минди Кейлинг

София Вергара

Зои Дешанель

Виола Дэвис

Элизабет Бэнкс

Кейт Бекинсейл

Рэйчел Броснахэн

Дженнифер Гарнер

Netflix выложил картинку с кадрами из «Очень странных дел». На них изображен Ноа Шнапп, который играет Уилла Байерса.

А в Instagram студии Legendary появился мем с Годзиллой.

Кроме того, Кейт Бекинсейл сделала еще один мем, на этот раз с котиками.

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