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Видео дня: Дэмьен Шазелл снял на iPhone короткометражку про каскадера

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Apple выпустила короткометражку «Дублёр» (The Stunt Double), которую снял Дэмьен Шазелл, постановщик «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда». На площадке режиссер использовал iPhone 11 Pro, поэтому видеоряд имеет вертикальный формат.

Герой фильма — каскадер, который в начале снимается в сцене падения с башни, а затем магическим образом попадает в старые картины. Мы видим его в декорациях немого кино, вестерна, мюзикла, шпионского фильма и боевика, а несколько эпизодов напоминают сцены из «Искателей» Джона Форда«На север через северо-запад» Альфреда Хичкока и «Хищника».

Каскадера сыграл Том МакКомас. Он был дублером в сериалах «Агенты „Щ.И.Т.“», «Бэтвумен» и «Полиция Чикаго».

Apple также выпустила ролик о съемках короткометражки.

В 2018 году СМИ писали, что Шазелл разрабатывает сериал для Apple. О проекте ничего не известно, кроме того что режиссер поставит все эпизоды сам. Кроме того, он снимет «Вавилон» — драму об истории Голливуда, в которой сыграют Брэд Питт и Эмма Стоун.

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