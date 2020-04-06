Роберт Дауни-мл. спродюсирует сериал про детектива для Apple TV+

Супруги Роберт Дауни-мл. и Сьюзан Дауни спродюсируют сериал о детективе для стриминг-сервиса Apple TV+. К проекту пока не прикреплен ни один актер, но уточняется, что Дауни-мл. может исполнить роль второго плана.

Сериал будет основан на статье, опубликованной в Toronto Life. Она рассказывает о канадском детективе, который пытался раскрыть старое дело в надежде прославиться и столкнулся с множеством трудностей, в том числе с продажными полицейскими.

Сценарий сериала напишет Адам Р. Перлман, работавший над «Миллиардами», «Службой новостей» и «Хорошей женой». Он также возьмет на себя функции продюсера.

Сейчас Team Downey, компания Роберта Дауни-мл. и его жены, работает над несколькими проектами. Среди них — детективный сериал HBO Max «Перри Мейсон», который недавно продлили на второй сезон, и экранизация комиксов DC «Сладкоежка», которая выйдет на Netflix.