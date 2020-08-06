Режиссер нового «Кэндимена» снимет сиквел «Капитана Марвел»

Ниа ДаКоста, постановщица новой части «Кэндимена», выступит режиссером сиквела «Капитана Марвел». Об этом сообщили сразу несколько изданий.

Бри Ларсон вновь исполнит главную роль в продолжении, а сценарий напишет Меган МакДоннелл, работавшая над сериалом Marvel «Ванда/Вижн».

ДаКоста станет четвертой женщиной, которая снимет фильм для Marvel Studios, после Хлои Чжао («Вечные»), Кейт Шортланд («Черная Вдова») и Анны Боден (первая часть «Капитана Марвел»).

Помимо «Кэндимена», который выйдет в октябре этого года, ДаКоста поставила криминальную драму «Лесок» с Тессой Томпсон и Лили Джеймс и два эпизода сериала «Главарь».

«Капитан Марвел» вышла в 2018 году и заработала в прокате 1,12 млрд долларов при бюджете в 175 миллионов. Лента рассказывала о пилоте Военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая обретает суперсилу после столкновения с инопланетными расами. В 2019-м героиня появилась в «Мстители: Финал».

«Капитан Марвел 2» выйдет 8 июля 2022 года.