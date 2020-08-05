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Флешмоб дня: Киркоров вместо Джонни Деппа и Басков в роли Халка

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Reface — мобильное приложение, в котором можно менять внешность людей в видео. Для этого достаточно сделать селфи и с помощью интерфейса заменить лицо другого человека своим. В последнее время Reface крайне популярно в сети. В Twitter и Instagram можно встретить ролики, где Филипп Киркоров появляется в «Пиратах Карибского моря» вместо Джонни ДеппаНиколай Басков превращается в Халка, а Дейенерис Таргариен завоевывает мир с лицом Лолиты Милявской.

На днях журналист Олег Кашин выложил ролик, где он поет и танцует вместо Бритни Спирс.

А вот как выглядел бы Рик Далтон, если бы в «Однажды в… Голливуде» его сыграл не Леонардо ДиКаприо, а Квентин Тарантино.

Впрочем, обычные пользователи добавляют в видео не только лица знаменитостей, но и свои. Вот несколько примеров с Железным человеком, Чудо-женщиной и другими героями.

Чудо-женщина

Том Круз

Дуэйн Джонсон

Железный человек

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