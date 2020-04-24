КиноПоиск

Disney потеряла 4,7 млрд долларов после вспышки коронавируса

Обсудить0

Disney поделилась финансовым отчетом за третий квартал 2020 года, который завершился 27 июня. За этот период убыток компании составил 4,7 млрд долларов. Из них 3,5 миллиарда конгломерат потерял из-за парков развлечений, которые закрылись после вспышки коронавируса.

Выручка Disney сократилась на 42% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, когда компания заработала 20,3 млрд долларов. В 2020-м за это же время ее доход составил 11,8 миллиарда, хотя аналитики прогнозировали 12,4 миллиарда.

При этом парки принесли Disney 923 млн долларов. Это на 85% меньше, чем в прошлом году. Тогда этот показатель составил 6,6 миллиарда.

Выручка сектора, в который входят кинопрокат, телевидение и стриминг, составила 1,7 млрд долларов. В третьем квартале 2019-го эта сумма достигла 3,8 миллиарда.

При этом СМИ сообщили, что 5 августа акции компании выросли на 5%. Это произошло после того, как Disney объявила, что «Мулан» выйдет в США и других странах на Disney+.

Также генеральный директор компании Боб Чапек объявил, что за восемь месяцев аудитория Disney+ достигла 60,5 миллиона подписчиков. Ранее Disney надеялась привлечь от 60 до 90 миллионов пользователей лишь к 2024 году.

В 2020 году студия часто корректировала расписание из-за пандемии COVID-19. Она отложила прокат почти всех фильмов Marvel, сиквелов «Аватара» и новых частей «Звездных войн».

Источник: TheWrap

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Студии спецэффектов могут обанкротиться из-за коронавируса. Что происходит с другими сферами индустрии

Студии спецэффектов могут обанкротиться из-за коронавируса. Что происходит с другими сферами индустрии

7 июля8
В журнале «Сеанс» сменился главный редактор

В журнале «Сеанс» сменился главный редактор

4 июня4
Киносеть Cineworld раскритиковала Universal за ранний выпуск фильмов онлайн

Киносеть Cineworld раскритиковала Universal за ранний выпуск фильмов онлайн

30 апреля13
Правительство признало киносети системообразующими предприятиями. Их поддержат финансово

Правительство признало киносети системообразующими предприятиями. Их поддержат финансово

24 апреля8

Главное сегодня

Интервью

Марк Райлэнс: «Я чувствовал себя беззащитным, изображая любовный акт перед камерой»

Сегодня3
Марк Райлэнс: «Я чувствовал себя беззащитным, изображая любовный акт перед камерой»
«Универсал 69», белая муфта и перламутровые пуговицы: 9 модных образов советского кино

«Универсал 69», белая муфта и перламутровые пуговицы: 9 модных образов советского кино

Сегодня2
Видео дня: «Гарри Поттер» с пистолетами вместо волшебных палочек
Бюро находок

Видео дня: «Гарри Поттер» с пистолетами вместо волшебных палочек

3 часа назад3
Флешмоб дня: Киркоров вместо Джонни Деппа и Басков в роли Халка
Бюро находок

Флешмоб дня: Киркоров вместо Джонни Деппа и Басков в роли Халка

Сегодня, 17:035
Объявлена программа 31-го фестиваля «Кинотавр». В ней есть фильмы Анны Меликян и Андрея Кончаловского

Объявлена программа 31-го фестиваля «Кинотавр». В ней есть фильмы Анны Меликян и Андрея Кончаловского

Сегодня, 13:551
Disney потеряла 4,7 млрд долларов после вспышки коронавируса

Disney потеряла 4,7 млрд долларов после вспышки коронавируса

Сегодня, 13:0111
Концепт-арты сиквелов «Аватара»: Подводный транспорт на Пандоре

Концепт-арты сиквелов «Аватара»: Подводный транспорт на Пандоре

Сегодня, 10:0713
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт