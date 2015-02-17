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Объявлена программа 31-го фестиваля «Кинотавр». В ней есть фильмы Анны Меликян и Андрея Кончаловского

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Организаторы российского кинофестиваля «Кинотавр» объявили программу 31-го смотра. Мероприятие откроет анимационный фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких», который расскажет о писателе Николае Гоголе и композиторе Дмитрии Шостаковиче. Ранее его показывали на кинофестивалях в Роттердаме и Анси, где он получил приз жюри.

В рамках закрытия покажут «Дорогих товарищей» Андрея Кончаловского. Картина основана на истории разгона мирной демонстрации, проходившей в Новочеркасске в 1962 году. Недавно фильм вошел в конкурсную программу фестиваля в Венеции.

В жюри основного конкурса, которое возглавит Борис Хлебников, войдут актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова и журналистка Дарья Златопольская.

Жюри секции короткометражного кино будет курировать Клим Шипенко, режиссер «Текста» и «Холопа». В его состав вошли актеры Ирина Горбачева и Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин и кинокритик Алексей Артамонов.

Президент фестиваля Александр Роднянский отметил, что из-за пандемии COVID-19 организаторы ввели меры безопасности. В частности, в этом году не будет светских вечеринок, а число мест в залах существенно сократят.

Основной конкурс

Конкурс «Кинотавр. Короткий метр»

«Кинотавр-2020» пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи.

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