Объявлена программа 31-го фестиваля «Кинотавр». В ней есть фильмы Анны Меликян и Андрея Кончаловского

Организаторы российского кинофестиваля «Кинотавр» объявили программу 31-го смотра. Мероприятие откроет анимационный фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких», который расскажет о писателе Николае Гоголе и композиторе Дмитрии Шостаковиче. Ранее его показывали на кинофестивалях в Роттердаме и Анси, где он получил приз жюри.
В рамках закрытия покажут «Дорогих товарищей» Андрея Кончаловского. Картина основана на истории разгона мирной демонстрации, проходившей в Новочеркасске в 1962 году. Недавно фильм вошел в конкурсную программу фестиваля в Венеции.
В жюри основного конкурса, которое возглавит Борис Хлебников, войдут актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова и журналистка Дарья Златопольская.
Жюри секции короткометражного кино будет курировать Клим Шипенко, режиссер «Текста» и «Холопа». В его состав вошли актеры Ирина Горбачева и Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин и кинокритик Алексей Артамонов.
Президент фестиваля Александр Роднянский отметил, что из-за пандемии COVID-19 организаторы ввели меры безопасности. В частности, в этом году не будет светских вечеринок, а число мест в залах существенно сократят.
Основной конкурс
- «Город уснул», режиссер Мария Игнатенко
- «Китобой», режиссер Филипп Юрьев
- «Маша», режиссер Анастасия Пальчикова
- «Человек из Подольска», режиссер Семен Серзин
- «Вмешательство», режиссер Ксения Зуева
- «Скажи ей», режиссер Александр Молочников
- «Хандра», режиссер Алексей Камынин
- «Кто-нибудь видел мою девчонку?», режиссер Ангелина Никонова
- «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов
- «Конференция», режиссер Иван. И. Твердовский
- «Глубже!», режиссер Михаил Сегал
- «Доктор Лиза», режиссер Оксана Карас
- «Трое», режиссер Анна Меликян
Конкурс «Кинотавр. Короткий метр»
- «#ЭТОНЕВАЖНО», режиссер Резо Гигинеишвили
- Kljaksy, режиссер Дмитрий Новиков
- One mango, please, режиссер Надежда Михалкова
- «Бубен верхнего мира», режиссер Сергей Годин
- «Был ли кофе», режиссер Яна Сариади
- «Варя», режиссер Ника Горбушина
- «Высотка», режиссер Серафим Ореханов
- «Выходной», режиссер Дмитрий Руженцев
- «Говорят», режиссер Ника Яковлева
- «Доктор, позовите врача!», режиссер Владислав Грайн
- «Жених. Невеста. Селедка», режиссер Дмитрий Ендальцев
- «Заявление», режиссер Юлия Белая
- «Конец войны», режиссер Сергей Рамз
- «Лови момент», режиссер Алексей Сизов
- «Ортино урочище», режиссер Антон Ермолин
- «Открой, это мама», режиссер Нина Волова
- «Педофил», режиссер Вера Пирогова
- «Первая кровь», режиссер Андрей Грязев
- «Плохая дочь», режиссер Светлана Сигалаева
- «Показалось», режиссер Байбулат Батуллин
- «Последняя смена», режиссер Кристина Лунинская
- «Праздник», режиссер Наталия Кончаловская
- «Прыжок», режиссер Карина Чувикова
- «Рождение трагедии из звуков и музыки», режиссер Раиля Каримова
- «Роман», режиссер Юрий Хмельницкий
- «Рыба», режиссер Виталий Уйманов
- «Сера», режиссер Лана Влади
- «Сплендоре», режиссер Денис Виленкин
- «Суп», режиссер Инга Сухорукова
- «Чистая», режиссер Елена Кондратьева
- «Я люблю Еву», режиссер Кристина Манжула
«Кинотавр-2020» пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи.
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