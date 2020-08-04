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Концепт-арты сиквелов «Аватара»: Подводный транспорт на Пандоре

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Продюсер Джон Ландау показал, как будет выглядеть новый транспорт в сиквелах «Аватара». Он выложил в своем Instagram концепт-арты с изображением машины, похожей одновременно на батискаф и большого краба. В ней герои будут передвигаться под водой.

Съемки новых «Аватаров» в Новой Зеландии должны были стартовать в апреле, но их отложили из-за вспышки коронавируса. Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся к работе в июне. Тогда же Ландау показал в Instagram, как снималась одна из подводных сцен в 2019 году.

О сюжете «Аватара 2» известно мало. Действие развернется спустя несколько лет после событий первой части, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки Пандоры.

Недавно студия Disney отложила сиквелы «Аватара». Второй фильм выйдет в декабре 2022 года, третий — в 2024-м, четвертый — в 2026-м, а пятый — в 2028-м.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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