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Гарри Ширер не согласен с создателями «Симпсонов». Они запретили белым актерам озвучивать героев других рас

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Актер Гарри Ширер заявил, что не согласен с решением канала Fox не давать белым актерам озвучивать героев с другим цветом кожи в «Симпсонах». Об этом он рассказал в интервью Times Radio.

«В моем случае с игрой актеров все просто. Их работа — играть тех, кем они не являются», — заявил Ширер. Он добавил, что не размышляет о том, было ли решение Fox ошибкой или нет.

«Среди продюсеров и сценаристов должны быть разные люди, которые смогут решать, какие истории следует рассказывать и какой для этого нужен подход», — продолжил Ширер.

Актер озвучивает в «Симпсонах» нескольких героев, включая Неда Фландерса, мистера Бернса, директора Скиннера и доктора Хибберта.

О том, что в «Симпсонах» белые актеры не смогут играть героев других рас и национальностей, Fox объявил в конце июня. Это произошло на фоне движения Black Lives Matter, которое усилилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

До этого «Симпсонов» критиковали за стереотипное изображение уроженцев Южной Азии. Речь шла об одном из героев шоу, продавце-иммигранте Апу. В 2017 году вышла документалка «Проблемы с Апу», где обсуждались негативные стереотипы, связанные с индийцами в США. В результате актер Хэнк Азария отказался озвучивать героя.

Источник: Deadline

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