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«Мулан» выйдет 4 сентября на Disney+ и в некоторых кинотеатрах

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Disney объявила, как будет прокатывать фэнтези «Мулан». С 4 сентября лента Ники Каро появится в онлайн-кинотеатре Disney+, где ее смогут посмотреть жители США, Канады, Новой Зеландии, Австралии и многих стран Восточной Европы. Фильм будет доступен по цене 29,99 доллара.

В этот же день «Мулан» выйдет в традиционный прокат в тех странах, где Disney+ еще не запустился.

Изначально студия хотела выпустить «Мулан» в кино 26 марта, но после вспышки коронавируса релиз отложили на июль, а затем — на август. Вскоре Disney исключила фильм из своего расписания.

«Мулан» — ремейк одноименного мультфильма 1998 года. События обеих версий происходит во время нападения на Китай племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды его армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и присоединяется к воинам.

Источник: THR

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