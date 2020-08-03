Райан Рейнольдс показал свою версию «Зеленого Фонаря». С Томом Крузом и Лигой справедливости

Райан Рейнольдс выложил в соцсетях шуточное видео и назвал его своей версией «Зеленого Фонаря» — кинокомикса c его участием.

Ролик начинается с послетитровой сцены «Дэдпула 2». В ней главный герой отправляется в прошлое и убивает Рейнольдса, тем самым отменяя его участие в «Зеленом Фонаре».

Кроме того, в образе Зеленого Фонаря появляется Том Круз, который, по слухам, отказался этой роли. Видео завершается кадром из «Лиги справедливости» с Флэшем, Киборгом, Акваменом, Бэтменом, Суперменом и Чудо-женщиной.

«Зеленый Фонарь» вышел в 2011 году и провалился в прокате, собрав по миру 219 млн долларов при бюджете в 200 миллионов. Ленту негативно приняли критики и зрители.

Недавно появился слух, что Рейнольдс может сыграть другого героя комиксов DC, Черного ястреба. Актер опроверг новость и пошутил, что хочет появиться в режиссерской версии «Лиги справедливости».