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Находка дня: Сцены из фильма «Бэтмен: Начало» в стиле мультсериала 90-х

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Пользователь Instagram с ником lj.artkham опубликовал несколько иллюстраций по фильму «Бэтмен: Начало». Они стилизованы под мультсериал о супергерое, который транслировался с 1992 по 1995 год.

В своих работах lj.artkham показал, как выглядел бы фильм с Кристианом Бэйлом, если бы его сняли в формате анимации. Художник изобразил две сцены с Ра'с аль Гулом — тренировку Брюса Уэйна и финальную битву в поезде, а также доктора Джонатана Крейна, известного как Пугало.

В июне «Бэтмен: Начало» исполнилось 15 лет. Первая часть трилогии Кристофера Нолана вышла в 2005 году и заработала в прокате 371 млн долларов при бюджете в 150 миллионов. Также фильм получил номинацию на «Оскар» за работу оператора.

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