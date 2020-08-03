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Ученые из Сингапура создали искусственную кожу. Они вдохновлялись «Звездными войнами»

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Ученые из Национального университета Сингапура создали искусственную кожу на основе искусственного интеллекта. Глава исследовательской группы Бенджамин Ти отметил, что на разработку его вдохновил пятый эпизод «Звездных войн».

Изобретение называется ACES (Asynchronous Coded Electronic Skin). Сейчас оно имеет размер один квадратный сантиметр и состоит из сотни цифровых датчиков. По словам Ти, новая кожа обрабатывает информацию быстрее, чем нервная система человека. Кроме того, она распознает от 20 до 30 разных текстур и позволяет носителю читать шрифт Брайля с точностью более 90%.

Reuters уточняет, что цифровая кожа способна отличать мягкую поверхность от твердой. При этом люди, у которых будут протезы на основе ACES, смогут чувствовать изменение температуры.

Ти объяснил, что на разработка ACES вдохновлена финалом ленты «Звездные войны: Империя наносит ответный удар». В нем Люку Скайуокеру отсекают кисть правой руки, которую позднее заменяют робопротезом.

Источник: Reuters

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