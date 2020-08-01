Брэдли Купер может сыграть в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Брэдли Купер может исполнить одну из ролей в следующей картине Пола Томаса Андерсона — пока что безымянной драме о взрослении. Об этом пишет The Hollywood Reporter.



Какого героя может сыграть Купер, пока не известно. Ранее СМИ писали, что в центре истории окажется старшеклассник, восходящая звезда кино и телевидения. Кроме того, в фильме будет несколько пересекающихся сюжетных линий. Действие развернется в 1970-е в долине Сан-Фернандо, где вырос Андерсон. Там же он снял три своих фильма — «Ночи в стиле буги», «Магнолию» и «Любовь, сбивающую с ног».

Андерсон поставит фильм по собственному сценарию и спродюсирует его.

Съемки ленты должны были стартовать весной или летом этого года, но планам режиссера помешала пандемия коронавируса. Теперь работа должна начаться осенью. Дата премьеры пока не названа.