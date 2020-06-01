Фильмография, примечания и таймлайн: Обновляем страницы персон

Мы начинаем обновлять страницы персон — актеров, режиссеров и других людей из мира кино.

Привычные функции мы сохранили и доработали, востребованные неработающие починили. В том числе:

• В блоке фильмографии появились удобные табы по амплуа: актер, продюсер, режиссер и т. д.;

• В строках фильмографии теперь сразу видно наличие фильма или сериала в каталоге онлайн-кинотеатра;

• Примечания к персонам снова заработали.

Новая страница персоны гармоничнее смотрится рядом со обновленными ранее страницами фильмов и сериалов, а еще мы сможем добавлять туда новые функции, чего старая версия не позволяет.

Например, в ближайшем будущем на странице появится новый блок «Таймлайн», в котором будут отмечены важные события из жизни персоны: получила четвертый «Оскар», сыграл главного героя в фильме «Форрест Гамп», наконец-то получил «Оскар», сыграла главную роль в сериале «Чики».

Страница персон в мобильной версии сайта тоже будет выглядеть и работать по-новому.

Скоро страница персон обновится у всех. Пользуйтесь, проверяйте в действии — ждем ваших отзывов. До конца лета можно будет переключаться между старой и новой версиями.

