Находка дня: Животные из мультфильмов Disney в образе людей

Художница Изабель Стауб представила, как выглядели бы животные из популярных мультфильмов, будь они людьми. В итоге она завела профиль в Instagram и начала публиковать там свои рисунки. Стауб изобразила в образе людей известных героинь Disney, включая Дори из «В поисках Немо» и Налу из «Короля Льва». По ее словам, на каждый рисунок у нее уходит от 7 до 10 часов.

Вот несколько ее работ.

Леди («Леди и Бродяга»)

Дори («В поисках Немо»)

Нала («Король Лев»)

Мари («Коты-аристократы»)

Роксана («Каникулы Гуфи»)

Лола («Подводная братва»)

Помимо животных, Стауб рисует и других героев — например, Нани из «Лило и Стича» и Белль из «Красавицы и чудовища».

Ариэль («Русалочка»)

Покахонтас («Покахонтас»)

Белль («Красавица и чудовище»)

Эсмеральда («Горбун из Нотр-Дама»)

Тиана («Принцесса и лягушка»)

Нани («Лило и Стич»)

Стауб также показывает, как создаются ее иллюстрации. Вот видео, на котором она рисует принцессу Киду из мультфильма «Атлантида: Затерянный мир».