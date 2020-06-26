Находка дня: Животные из мультфильмов Disney в образе людей

Художница Изабель Стауб представила, как выглядели бы животные из популярных мультфильмов, будь они людьми. В итоге она завела профиль в Instagram и начала публиковать там свои рисунки. Стауб изобразила в образе людей известных героинь Disney, включая Дори из «В поисках Немо» и Налу из «Короля Льва». По ее словам, на каждый рисунок у нее уходит от 7 до 10 часов.
Вот несколько ее работ.
Леди («Леди и Бродяга»)
Дори («В поисках Немо»)
Нала («Король Лев»)
Мари («Коты-аристократы»)
Роксана («Каникулы Гуфи»)
Лола («Подводная братва»)
Помимо животных, Стауб рисует и других героев — например, Нани из «Лило и Стича» и Белль из «Красавицы и чудовища».
Ариэль («Русалочка»)
Покахонтас («Покахонтас»)
Белль («Красавица и чудовище»)
Эсмеральда («Горбун из Нотр-Дама»)
Тиана («Принцесса и лягушка»)
Нани («Лило и Стич»)
Стауб также показывает, как создаются ее иллюстрации. Вот видео, на котором она рисует принцессу Киду из мультфильма «Атлантида: Затерянный мир».
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