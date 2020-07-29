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Видео дня: Что кукла Аннабель делает в карантине

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В сети появилась шуточная короткометражка о том, что происходит в студии New Line Cinema во время карантина. В небольшом видео показан безлюдный офис, а единственная, кто в нем есть, — это фарфоровая кукла Аннабель. Ролик открывается кадром под тревожную музыку, на котором Аннабель сидит в пустом фойе. В других эпизодах она появляется в кинотеатре и даже носит VR-шлем. 

Короткометражка приурочена к Национальному дню кукол, который приходится на первое воскресенье августа. Ее сняли три сотрудника New Line в июле.

Знаменитая кукла появляется в трилогии фильмов ужасов «Аннабель», снятой New Line. По сюжету в нее вселяется демон, который терроризирует главных героев.

После вспышки коронавируса студия Warner Bros, которой принадлежит New Line, неоднократно корректировала свое расписание. В частности, третью часть серии «Заклятие», в которую входит «Аннабель», перенесли с 11 сентября 2020 года на 4 июня 2021-го.

Источник: Deadline

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