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На Netflix появилась возможность менять скорость просмотра. Ранее опцию критиковали режиссеры

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Netflix разрешил пользователям менять скорость просмотра контента на телефонах и планшетах. Новая опция появилась 1 августа и пока доступна только для пользователей Android.

Подписчики сервиса могут замедлить или ускорить воспроизведение. В первом случае доступны режимы 0,5 и 0,75, а во втором — 1,25 и 1,5. При этом диапазон скоростей на Netflix меньше, чем на YouTube, где видео можно замедлить в четыре раза (0,25), а ускорить — в два.

Функция доступна как при просмотре онлайн, так и для загруженного контента. Кроме того, для каждого фильма или сериала регулировать скорость нужно отдельно: режим, выбранный при текущем просмотре, не распространяется на весь контент.

О том, что опция может появиться на Netflix, стало известно в октябре 2019 года. Тогда же многие кинематографисты раскритиковали сервис. Среди них Аарон Пол, Брайан Крэнстон, Брэд Бёрд, Пейтон Рид и Джадд Апатоу. Последний написал, что зрители должны смотреть кино и сериалы в том виде, в котором они задуманы.

Вице-президент Netflix по новациям Кила Робисон отметила, что внедрить функцию просили сами пользователи. Позицию Netflix поддержали Национальная федерация слепых и Национальная ассоциациях глухих жителей США. Их представители считают, что людям с ограниченными возможностями проще слушать диалоги и читать субтитры при замедленном просмотре.

В будущем Netflix планирует тестировать функцию в приложениях для iOS и веб-версии. Появится ли она на телевизорах, пока не известно.  

Источник: The Verge

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