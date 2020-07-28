«Чернобыль» получил премию BAFTA TV как лучший мини-сериал

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA TV. В этом году вручение проходило в виртуальном режиме из-за коронавируса: комик Ричард Айоади вел церемонию в студии, а победители подключались к трансляции через Zoom.

«Чернобыль», посвященный аварии на советской АЭС, был признан лучшим мини-сериалом, а Джарреда Харриса наградили как лучшего актера в драматическом проекте. Всего у «Чернобыля» 9 наград. 18 июля академия объявила победителей в области телемастерства, где драму HBO отметили семь раз, в том числе за режиссуру (Йохан Ренк) и музыку (Хильдур Гуднадоттир).

Лучшим драматическим сериалом по версии BAFTA TV стал «Конец ***го мира», а комедийным — «Стас все сдаст». Также академия наградила зарубежный проект — им стал мини-сериал Netflix «Когда они нас увидят».

Кроме того, специальную награду получил Идрис Эльба.

Основные номинанты и лауреаты BAFTA TV в 2020 году:

Лучший драматический сериал

Лучший мини-сериал

Международный проект

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер в комедийной программе

Лучшая актриса в комедийной программе

Лучший телефильм