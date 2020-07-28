КиноПоиск

«Чернобыль» получил премию BAFTA TV как лучший мини-сериал

Обсудить0

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA TV. В этом году вручение проходило в виртуальном режиме из-за коронавируса: комик Ричард Айоади вел церемонию в студии, а победители подключались к трансляции через Zoom. 

«Чернобыль», посвященный аварии на советской АЭС, был признан лучшим мини-сериалом, а Джарреда Харриса наградили как лучшего актера в драматическом проекте. Всего у «Чернобыля» 9 наград. 18 июля академия объявила победителей в области телемастерства, где драму HBO отметили семь раз, в том числе за режиссуру (Йохан Ренк) и музыку (Хильдур Гуднадоттир).

Лучшим драматическим сериалом по версии BAFTA TV стал «Конец ***го мира», а комедийным — «Стас все сдаст». Также академия наградила зарубежный проект — им стал мини-сериал Netflix «Когда они нас увидят».

Кроме того, специальную награду получил Идрис Эльба.

Основные номинанты и лауреаты BAFTA TV в 2020 году:

Лучший драматический сериал

Лучший мини-сериал

Международный проект

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер в комедийной программе

Лучшая актриса в комедийной программе

Лучший телефильм

Источник: Deadline

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

30 июля12
72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет удаленно

30 июля1
«Ух ты, вот это начало дня!»: Как звезды и создатели отреагировали на номинации «Эмми»

«Ух ты, вот это начало дня!»: Как звезды и создатели отреагировали на номинации «Эмми»

29 июля3
«Эмми-2020»: Номинанты 72-й церемонии

«Эмми-2020»: Номинанты 72-й церемонии

28 июля27

Главное сегодня

Как это смотреть

Гид по фильмам Ларса фон Триера: Как понимать и в каком порядке смотреть кино датского провокатора

Сегодня2
Гид по фильмам Ларса фон Триера: Как понимать и в каком порядке смотреть кино датского провокатора
Что смотреть в кино: «Фея», Beat Film Festival и «Хэппи-энд»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Фея», Beat Film Festival и «Хэппи-энд»

Сегодня0
Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»
Сериалы

Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»

Вчера13
Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»
Выбор редакции

Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»

Вчера1
«Чернобыль» получил премию BAFTA TV как лучший мини-сериал

«Чернобыль» получил премию BAFTA TV как лучший мини-сериал

Сегодня, 11:143
Чем закончились слушания между Джонни Деппом и The Sun и каким будет вердикт суда

Чем закончились слушания между Джонни Деппом и The Sun и каким будет вердикт суда

Вчера15
Умер Алан Паркер, режиссер «Полуночного экспресса» и «Жизни Дэвида Гейла»

Умер Алан Паркер, режиссер «Полуночного экспресса» и «Жизни Дэвида Гейла»

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт