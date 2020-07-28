«Чернобыль» получил премию BAFTA TV как лучший мини-сериал

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA TV. В этом году вручение проходило в виртуальном режиме из-за коронавируса: комик Ричард Айоади вел церемонию в студии, а победители подключались к трансляции через Zoom.
«Чернобыль», посвященный аварии на советской АЭС, был признан лучшим мини-сериалом, а Джарреда Харриса наградили как лучшего актера в драматическом проекте. Всего у «Чернобыля» 9 наград. 18 июля академия объявила победителей в области телемастерства, где драму HBO отметили семь раз, в том числе за режиссуру (Йохан Ренк) и музыку (Хильдур Гуднадоттир).
Лучшим драматическим сериалом по версии BAFTA TV стал «Конец ***го мира», а комедийным — «Стас все сдаст». Также академия наградила зарубежный проект — им стал мини-сериал Netflix «Когда они нас увидят».
Кроме того, специальную награду получил Идрис Эльба.
Основные номинанты и лауреаты BAFTA TV в 2020 году:
Лучший драматический сериал
Лучший мини-сериал
Международный проект
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в драматическом сериале
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Каллум Тернер — «Захват»
- Стивен Грэм — «Добродетели»
- Такэхиро Хира — «Гири/Хадзи»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Гленда Джексон — «Найти Элизабет»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Саманта Мортон — «Я существую»
- Сюранна Джоунс — «Джентльмен Джек»
Лучший актер второго плана
- Уилл Шарп — «Гири/Хадзи»
- Джо Эбсолом — «Исповедь»
- Джош О’Коннор — «Корона»
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
Лучшая актриса второго плана
- Наоми Аки — «Конец ***го мира»
- Хэлен Биэн — «Добродетели»
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Жасмин Джобсон — «Главарь»
Лучший актер в комедийной программе
- Джэми Деметриу — «Стас все сдаст»
- Гуз Кхан — «Человек вроде Мобина»
- Ншути Гатва — «Половое воспитание»
- Юссеф Керкур — «Дом»
Лучшая актриса в комедийной программе
- Сиан Клиффорд — «Дрянь»
- Гбемисола Икумело — «Нелепый укурок»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Сара Кендалл — «Потрепанные»
Лучший телефильм
Источник: Deadline
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