КиноПоиск

Умер Алан Паркер, режиссер «Полуночного экспресса» и «Жизни Дэвида Гейла»

В возрасте 76 лет ушел из жизни британский режиссер Алан Паркер, известный по фильмам «Полуночный экспресс», «Птаха» и «Жизнь Дэвида Гейла». Об этом сообщил Британский киноинститут, уточнив, что Паркер умер после продолжительной болезни.

Паркер родился в 1944 году в Лондоне. В начале карьеры он работал в рекламном бюро, но позже перешел на телевидение. Его первыми фильмами стали короткометражки «Без злопамятности» и «Наша Цисси», а в 1976 году он дебютировал в полнометражном кино, сняв «Багси Мэлоуна», мюзикл-пародию на тему гангстерского Чикаго 1930-х годов.

Его следующим фильмом стала тюремная драма «Полуночный экспресс». Она рассказывала об американце, которого приговаривают более чем к 30 годам заключения за попытку контрабанды наркотиков из Турции.

Паркер также снял музыкальную ленту «Стена», основанную на альбоме Pink Floyd «The Wall», военную драму «Птаха» с Николасом Кейджем, триллер «Миссисипи в огне» и «Сердце Ангела» с Робертом Де Ниро и Микки Рурком. Последней работой Паркера стала «Жизнь Дэвида Гейла», вышедшая в 2002 году. В фильме сыграли Кевин Спейси, Кейт Уинслет и Лора Линни.

Паркера дважды номинировали на «Оскар» — за «Миссисипи в огне» и «Полуночный экспресс». Также его пять раза наградила Британская киноакадемия, в том числе как лучшего режиссера и сценариста за фильм «Обязательства» о музыкантах из Дублина.

Источник: Variety

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Умер Эннио Морриконе, композитор «Однажды в Америке» и «Хорошего, плохого, злого»

Умер Эннио Морриконе, композитор «Однажды в Америке» и «Хорошего, плохого, злого»

6 июля
Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов «Время убивать» и «Бэтмен навсегда»

Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов «Время убивать» и «Бэтмен навсегда»

22 июня
Ушел из жизни актер Иэн Холм, звезда «Властелина колец» и «Чужого»

Ушел из жизни актер Иэн Холм, звезда «Властелина колец» и «Чужого»

19 июня
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

5 июня

Главное сегодня

Сериалы

Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»

Вчера12
Сериалы августа: «Страна Лавкрафта», «Беглец» и «Хороший человек»
Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»
Выбор редакции

Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»

Вчера1
Умер Алан Паркер, режиссер «Полуночного экспресса» и «Жизни Дэвида Гейла»

Умер Алан Паркер, режиссер «Полуночного экспресса» и «Жизни Дэвида Гейла»

Вчера
Что смотреть на Beat Film Festival: Лягушонок Пепе, Swans, Пи-Орридж и Трумен Капоте

Что смотреть на Beat Film Festival: Лягушонок Пепе, Swans, Пи-Орридж и Трумен Капоте

30 июля18
Чем закончились слушания между Джонни Деппом и The Sun и каким будет вердикт суда

Чем закончились слушания между Джонни Деппом и The Sun и каким будет вердикт суда

Вчера7
8 лучших трейлеров недели: «Честный вор», «Пацаны» и возвращение «Арчера»

8 лучших трейлеров недели: «Честный вор», «Пацаны» и возвращение «Арчера»

Вчера1
Продюсеров шоу Эллен ДеДженерес обвинили в домогательствах и расизме. Ведущая обещала разобраться

Продюсеров шоу Эллен ДеДженерес обвинили в домогательствах и расизме. Ведущая обещала разобраться

Вчера7
Комментарии
Комментарии к этому материалу отключены