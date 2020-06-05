Умер Алан Паркер, режиссер «Полуночного экспресса» и «Жизни Дэвида Гейла»

В возрасте 76 лет ушел из жизни британский режиссер Алан Паркер, известный по фильмам «Полуночный экспресс», «Птаха» и «Жизнь Дэвида Гейла». Об этом сообщил Британский киноинститут, уточнив, что Паркер умер после продолжительной болезни.

Паркер родился в 1944 году в Лондоне. В начале карьеры он работал в рекламном бюро, но позже перешел на телевидение. Его первыми фильмами стали короткометражки «Без злопамятности» и «Наша Цисси», а в 1976 году он дебютировал в полнометражном кино, сняв «Багси Мэлоуна», мюзикл-пародию на тему гангстерского Чикаго 1930-х годов.

Его следующим фильмом стала тюремная драма «Полуночный экспресс». Она рассказывала об американце, которого приговаривают более чем к 30 годам заключения за попытку контрабанды наркотиков из Турции.

Паркер также снял музыкальную ленту «Стена», основанную на альбоме Pink Floyd «The Wall», военную драму «Птаха» с Николасом Кейджем, триллер «Миссисипи в огне» и «Сердце Ангела» с Робертом Де Ниро и Микки Рурком. Последней работой Паркера стала «Жизнь Дэвида Гейла», вышедшая в 2002 году. В фильме сыграли Кевин Спейси, Кейт Уинслет и Лора Линни.

Паркера дважды номинировали на «Оскар» — за «Миссисипи в огне» и «Полуночный экспресс». Также его пять раза наградила Британская киноакадемия, в том числе как лучшего режиссера и сценариста за фильм «Обязательства» о музыкантах из Дублина.