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Продюсеров шоу Эллен ДеДженерес обвинили в домогательствах и расизме. Ведущая обещала разобраться

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Бывшие сотрудники «Шоу Эллен ДеДженерес» обвинили продюсеров телешоу в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил BuzzFeed со ссылкой на 36 собеседников, которые решили сохранить анонимность.

Многие обвинения адресованы главному сценаристу и исполнительному продюсеру шоу Кевину Леману. По словам бывших сотрудников, он прикасался к подчиненным, целовал их и шутил с намеками на секс. Один человек рассказал, что во время корпоративной вечеринки в 2013 году Леман предложил ему заняться оральным сексом.

Сам Леман опроверг обвинения. По его словам, за 17 лет работы над шоу подчиненные никогда не жаловались на его поведение. Он также добавил, что его работа состоит в сочинении шуток, и не исключил, что иногда мог «выйти за рамки». Леман удивлен, что его юмор мог кого-то задеть.

Еще один человек рассказал, что исполнительный сопродюсер Джонатан Норман пытался принудить его к оральному сексу. Трое коллег сотрудника подтвердили, что он обсуждал с ними этот случай. Норман отрицает его слова.

16 июля на BuzzFeed вышла статья, в которой бывшие сотрудники шоу пожаловались на расизм и незаконные увольнения в коллективе. После этого СМИ сообщили, что компания WarnerMedia начала специальную проверку.

На фоне скандала ведущая шоу Эллен ДеДженерес написала письмо, в котором извинилась перед коллективом и пообещала изменить ситуацию, из-за которой в компании сложился нездоровый климат. «Мне жаль. Все, кто меня знает, понимают, что это противоречит тому, во что я верю, и тем надеждам, которые я возлагала на наше шоу», — написала ДеДженерес.

«Шоу Эллен Дедженерес» началось в 2003 году и с тех пор получило 61 премию «Эмми». Среди гостей Эллен были известные актеры, в том числе Брэд Питт, Джонни Депп и Анджелина Джоли. Кроме того, ДеДженерес дважды вела премию «Оскар» — в 2007 и 2014 годах.

За последнее время это не первый скандал, связанный с американскими ток-шоу. В июне Джимми Киммела обвинили в расизме за скетчи, в которых он пародировал афроамериканцев. Телеведущий принес извинения и ушел в отпуск до сентября.

Источник: BuzzFeed

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