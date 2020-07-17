Чем закончились слушания между Джонни Деппом и The Sun и каким будет вердикт суда

В Лондоне завершились слушания по иску Джонни Деппа против таблоида The Sun. Актер требует 50 млн долларов из-за материала, где утверждалось, что он применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Хёрд.

Стороны давали показания в течение трех недель. Так, Депп утверждал, что Хёрд затушила об его лицо сигарету, отсекла ему кончик пальца и, предположительно, оставила фекалии в его кровати. Адвокаты The Sun, напротив, убеждены, что Депп вел себя агрессивно и даже напал на сестру Хёрд (подробнее о показаниях мы писали здесь и здесь).

27 и 28 июля состоялись последние слушания, где адвокаты подвели итоги. После прений эксперты попытались предсказать, каким будет вердикт судьи. Рассказываем самое главное.

Адвокат Деппа

Дэвид Шербон, представляющий интересы Деппа, назвал Хёрд ненадежной свидетельницей. В качестве примера он вспомнил ее слова, согласно которым его клиент напал на бортпроводника, хотя ранее это не упоминалось в показаниях семи свидетелей. Кроме того, Шербон считает, что Хёрд соврала о том, что ударила Деппа, из-за слуха о его насилии над Кейт Мосс. По мнению адвоката, актриса упомянула Мосс, чтобы оправдать свой поступок.

Джонни Депп у здания суда в Лондоне

Также Шербон подчеркнул, что синяки на теле Хёрд были ненастоящими, и видели их только ее знакомые, тогда как на улице актриса появлялась без ушибов (сама Хёрд утверждала, что прятала их под макияжем).

В ходе прений Шербон вспомнил про аудиозаписи, опубликованные Daily Mail. На них Хёрд признается, что сама била Деппа. Еще адвокат указал на сообщение Хёрд с текстом «Я Эмбер, и я получаю то, что хочу», отметив, что она врала и меняла свои показания в свою пользу.

Наконец, Шербон заявил, что в мире много настоящих жертв домашнего насилия, и случай с Хёрд, которая обманом причислила себя к ним, — удар по движению #MeToo.

Адвокат The Sun

Адвокат таблоида Саша Васс назвала брак между Деппом и Хёрд «столкновением культур». По ее мнению, актер всегда поступал так, как считал нужным, а его отношение к бывшей жене вызвано тем, что они принадлежат к разным поколениям. Васс отметила, что Депп всю жизнь провел среди стареющих мужчин, употребляя наркотики и алкоголь, и злился на Хёрд, когда та критиковала его зависимость.

Васс также подчеркнула, что Депп романтизирует наркокультуру и отказывается нести ответственность за свое поведение, в том числе за избиение Хёрд. По ее словам, из-за алкоголя у него были проблемы с памятью, поэтому он, вероятно, не осознавал жестокость своих поступков.

Эмбер Хёрд у здания суда в Лондоне

Ранее Депп описывал себя как человека, который уважает женщин, но Васс напомнила о его переписках, где актер нелестно отзывается о некоторых из них. Ему принадлежат такие выражения, как «жирная уродливая шлюха» и «бесполезная проститутка».

Что говорят эксперты

Дела о клевете часто завершаются в пользу истцов, но эксперты считают, что Депп, скорее всего, не выиграет. Суммы, которые возмещают за репутационный ущерб, обычно не превышают 300 000 тыс. фунтов стерлингов (около 388 тыс. долларов США). При этом максимальные выплаты случаются крайне редко, объясняет юрист Райан Данливи.

«Заявления ответчиков о Деппе широко обсуждались, и суд примет во внимание публикацию и ее влияние, но компенсация за причинение вреда в английском суде по вопросам СМИ редко бывает больше 100 тыс. фунтов», — уточнил Данливи.

Эксперты не исключают, что Депп может отсудить у The Sun большую сумму, если адвокаты смогут доказать, что статья таблоида навредила его карьере. Кроме того, победа Деппа может закончиться судебным запретом: это значит, что у газеты не будет права распространять статью, признанную клеветой, считает юрист Дэниэл Тейлор.

Если же Депп проиграет, ему придется покрыть не только свои судебные издержки, но и все затраты The Sun. Юристы отмечают, речь идет как минимум о семизначной сумме. Это значительно больше компенсации, которую он может получить. При этом The Sun оплатит затраты Деппа, если суд завершится в его пользу.

Как суд повлияет на карьеры Деппа и Хёрд

Ранее The Guardian писала, что суд может негативно повлиять на отношения Деппа со студиями Warner Bros. и Disney. С первой он сотрудничает во франшизе «Фантастические твари», где играет главного злодея, а вторая сняла несколько хитов с его участием, в том числе «Пиратов Карибского моря» и «Алису в Стране чудес». Такие проекты рассчитаны на семейную аудиторию, и пока не ясно, будет ли она по-прежнему ходить на фильмы Деппа с учетом скандала, где упоминаются насилие и наркотики.

Хёрд, которую Депп обвиняет в клевете, в 2018 году снялась в блокбастере «Аквамен» и должна вернуться к своей роли в сиквеле. Сохранит ли студия контракт с актрисой, The Guardian не уточняет. В апреле появился слух, что сотрудничество с Хёрд могут прекратить на фоне скандала, а петиция за ее увольнение собрала почти 500 тысяч подписей.

Когда объявят приговор

Эксперты полагают, что на вынесение приговора может уйти от нескольких недель до трех месяцев из-за большого количества материалов. Юристы называют это дело особенно сложным, поскольку судье Эндрю Николу предстоит изучить много доказательств и проверить все факты. При этом судьям не нравится, когда их решения обжалуют, особенно в таких громких делах.