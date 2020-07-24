Карл Урбан раскрыл свое камео в девятом эпизоде «Звездных войн»

В беседе с Digital Spy Карл Урбан рассказал, что у него есть небольшое камео в «Звездные войны: Скайуокер. Восход». По словам актера, во время съемок девятого эпизода он заглянул на площадку к Джей Джей Абрамсу, с которым работал над франшизой «Звездный путь», и режиссер нашел способ включить его в фильм — нарядить в штурмовика.

«Вот как все было, — говорит Урбан. — Мне повезло навестить Джей Джей Абрамса, когда он снимал „Скайуокер. Восход“. Пока я был там, он надел на меня костюм штурмовика, и мы хорошенько повеселились на площадке. Одной из моих главных целей в жизни давно было стать штурмовиком, так что теперь это можно вычеркнуть».



«В фильме я говорю: „Рыцари Рен“, когда Кайло Рен идет по коридору мимо двух штурмовиков. Я один из них», — добавил актер.

Урбан не единственный актер, который появился в сиквелах «Звездных войн» в образе штурмовика. В «Пробуждении силы» Дэниэл Крэйг сыграл штурмовика, который отпускает Рей, а в вырезанной сцене из «Последних джедаев» штурмовик в исполнении Тома Харди узнает проникшего на корабль Первого Ордена Финна.

Девятый эпизод «Звездных войн», несмотря на низкие оценки критиков (51% «свежести»), хорошо показал себя в прокате, хотя и не смог повторить успех предыдущих частей с кассой в 1,07 млрд долларов.

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Источник: Digital Spy