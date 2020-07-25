Леонардо ДиКаприо спродюсирует экранизацию «Острова» Олдоса Хаксли

Кинокомпания Леонардо ДиКаприо Appian Way и In Good Company Films начали работу над сериалом «Остров», основанным на одноименном романе Олдоса Хаксли. ДиКаприо выступит исполнительным продюсером проекта. На данный момент неизвестно, кто напишет сценарий экранизации или поставит сериал.

Последний роман Хаксли «Остров» был опубликован в 1962 году. В центре сюжета — циничный журналист, который оказывается на вымышленном утопическом острове Пала в Индийском океане. Изначально его задачей было захватить ресурсы Палы, но на острове он встречает людей, чье общество развивалось независимо от остального человечества. У них совершенно другие культура и традиция, а самое главное для них — человек. Встреча с ними навсегда меняет жизнь героя.

Хаксли написал «Остров» в качестве противовеса антиутопии «Дивный новый мир», раскрыв темы человеческой свободы и потенциала. Через год после публикации «Острова» Хаксли скончался от рака.

ДиКаприо ранее уже подступался к Хаксли: долгое время актер был приписан к экранизации «Дивного нового мира». Проект не состоялся, и в итоге антиутопия Хаксли в 2020 году увидела свет в качестве сериала, первый сезон которого прямо сейчас доступен на КиноПоиск HD.

Источник: Variety