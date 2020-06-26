8 лучших трейлеров недели: «Честный вор», «Пацаны» и возвращение «Арчера»

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«Арчер» , 11-й сезон

Пролежав несколько сезонов в коме (и посетив разные жанры, от нуара до фантастики), Стерлинг Арчер возвращается в привычной форме. Ему вновь предстоит заниматься шпионской деятельностью, а помогать ему будет тактическая трость, напичканная разными гаджетами. Судя по всему, в новом сезоне зрителей ждут знакомые по ранним сезонам «Арчера» веселое безумие и хаос.

«Воин» , 2-й сезон

Популярный сериал о боевых искусствах и бандитских разборках на основе идеи Брюса Ли возвращается. Продолжение истории одного китайского иммигранта, неволей оказавшегося в эпицентре так называемой войны тунов — серии жестоких столкновений китайских ОПГ за сферы влияния в Сан-Франциско. Теперь герою предстоит иметь дело не только с себе подобными криминальными элементами, но столкнуться с распространяющимися по всей Америке антиазиатскими настроениями.

«Здесь был Киллрой»

Комедийная хоррор-антология за авторством Кевина Смита. Название обыгрывает популярный в Штатах в середине прошлого века рисунок с подписью «Здесь был Киллрой», ставший тогда неотъемлемой частью американской поп-культуры. Герои нескольких историй встретят маньяка по прозвищу Киллрой, который еще во время неких военных действий (возможно, войны во Вьетнаме) познал вкус человеческой плоти и крови. Как обычно, присутствуют любимые артисты автора — собственная дочь Харли Куинн Смит и Джейсон Мьюз.

«Космический корабль „Победа“»

Новая веха в корейском кино — космическая фантастика. История о приключениях команды небольшого мусороуборочного космолета в недалеком будущем. Внезапно к ним в руки попадает с виду безобидный человекоподобный робот-ребенок, который, как выясняется, является оружием массового поражения. Наши герои решают разнообразить свою унылую жизнь и извлечь из ситуации выгоду.

«Мы те, кто мы есть»

В перерыве между полнометражными проектами режиссер Лука Гуаданьино сделал мини-сериал для HBO. Он вновь обратился к истории взросления и первой любви, поместив в центр истории неловкого 14-летнего подростка (Джек Дилан Грейзер из «Оно» и «Шазама!»). По воле родителей он оказывается на военной базе в Италии, где знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри мальчик скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах. Все усложняет местный военнослужащий Джейсон, к которому герой начинает испытывать романтические чувства.

«Пацаны» , 2-й сезон

Продолжение антисупергеройского проекта обещает еще больше крови, жутковатых суперлюдей, мата и экшена. Плюс одного чрезвычайно мертвого кита. Во втором сезоне команде Билли Бутчера придется скрываться от супергероев и корпорации, которые намерены их уничтожить, параллельно пытаясь доказать людям, что их так называемые защитники — настоящие монстры.

«Ради всего человечества» , 2-й сезон

Один из первых проектов стрим-сервиса Apple TV+ — альтернативная история космической гонки между СССР и США. Из-за того, что Советы первыми высадились на Луне, американцы были вынуждены приложить максимум усилий, чтобы обогнать противника. В итоге интерес к космосу не угасал еще долго и в 1980-е привел к новой волне конфликта — теперь уже за пределами Земли.

«Честный вор»

Суровый Лиам Нисон сурово разбирается с продажными копами. Главный герой — профессиональный грабитель банков Том Картер, который решил отойти от дел ради любимой женщины. Он отдает украденные деньги ФБР в обмен на смягчение приговора, но продажные копы решают забрать их себе и подставляют Картера.