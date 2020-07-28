Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

Кинофестиваль в Торонто объявил программу, которая была значительно сокращенна из-за пандемии коронавируса. В этом году посетители киносмотра смогут увидеть новые проекты Франсуа Озона и Вернера Херцога, полнометражный дебют Реджины Кинг.
Откроется фестиваль с киноверсии концерта Дэвида Бирна «Американская утопия», который поставил Спайк Ли. Закроет киносмотр сериал Миры Наир «Подходящий жених».
- «Правило 180 градусов», режиссер Фарнуш Самади
- «76 дней», режиссеры Хао У
- «Аммонит», режиссер Френсис Ли
- «Еще по одной», режиссер Томас Винтерберг
- «Bandar Band», режиссер Манижех Хекмат
- «Бинс», режиссер Трэйси Дир
- «С самого начала», режиссер Деа Кулумбегашвили
- «Все лучшее впереди», режиссер Ван Цзин
- «В синяках», режиссер Холли Берри
- «Сити Холл», режиссер Фредерик Вайсман
- «Ковбой из гетто», режиссер Рики Стауб
- «Американская утопия», режиссер Спайк Ли
- «Ученик», режиссер Чайтанья Тамхане
- «Враги государства», режиссер Соня Кеннебек
- «Падение», режиссер Вигго Мортенсен
- «Отец», режиссер Флориан Зеллер
- «Фауна», режиссер Николас Переда
- «Огненный шар», режиссеры Вернер Херцог и Клив Оппенхаймер
- «Газа, любовь моя», режиссер Тарзан Нассер
- «Вали отсюда», режиссер Ван Ифань
- «Хороший Джо Белл», режиссер Рейнальдо Маркус Грин
- «Мне не все равно», режиссер Дж. Блэйксон
- Inconvenient Indian, режиссер, Мишель Латимер
- «Наследие», режиссер Эфраим Асили
- «Тягай как девчонка», режиссер Майе Зайед
- «Забвение», режиссер Бен Шаррок
- «Дом памяти», режиссер Жоау Паулу Миранда Мария
- «МЛК/ФБР», режиссер Сэмюэл Д. Поллард
- «Новая корворация: К несчастью необходимый сиквел», режиссеры Джоэль Бакан и Дженнифер Эбботт
- «Новый порядок», режиссер Мишель Франко
- «Ночь королей», режиссер Филипп Лакот
- «Земля кочевников», режиссер Хлоя Чжао
- «Одна ночь в Майами», режиссер Реджина Кинг
- «Пингвин Блум», режиссер Глендин Айвин
- «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени», режиссер Лили Хорват
- «Куда ты идешь, Аида?», режиссер Ясмила Жбанич
- «Тень в облаках», режиссер Роузэнн Лианг
- «Крошка-Шива», режиссер Эмма Селигман
- «Весеннее цветение», режиссер Сюзанн Линдон
- «Подходящий жених», режиссер Мира Наир
- «Лето'85», режиссер Франсуа Озон
- «Третий день» (сериал), режиссеры Филиппа Лоуторп и Марк Манден
- «Настоящие матери», режиссер Наоми Кавасе
- «Под открытым небом», режиссер Мива Нисикава
- «Надругательство над Мэделин Симс-Фьюэр», режиссер Дасти Манчинелли
- «Лесной пожар», режиссер Кэти Брэйди
Кинофестиваль в Торонто пройдет с 10 по 19 сентября.
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