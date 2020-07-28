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Кинофестиваль в Торонто объявил программу. В нее вошли фильмы Спайка Ли, Франсуа Озона и Холли Берри

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Кинофестиваль в Торонто объявил программу, которая была значительно сокращенна из-за пандемии коронавируса. В этом году посетители киносмотра смогут увидеть новые проекты Франсуа Озона и Вернера Херцога, полнометражный дебют Реджины Кинг.

Откроется фестиваль с киноверсии концерта Дэвида Бирна «Американская утопия», который поставил Спайк Ли. Закроет киносмотр сериал Миры Наир «Подходящий жених».

Кинофестиваль в Торонто пройдет с 10 по 19 сентября.

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