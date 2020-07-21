Находка дня: Питчинг-трейлер «Голодных игр» с кадрами из «Обитаемого острова» Федора Бондарчука

До того как на экраны вышла экранизация «Голодных игр» с Дженнифер Лоуренс, над собственной версией адаптации работал Кевин Танчароэн, постановщик сериала «Смертельная битва: Наследие». Чтобы показать продюсерам свою версию фильма, режиссер собрал питчинг-трейлер, куда вошли кадры из самых разных картин, от «300 спартанцев» до «Гладиатора». Особо примечательно, что в ролик попали сцены из российской фантастики «Обитаемый остров» Федора Бондарчука.

Видео от 2012 года в сети обнаружил блоггер Дима SuperVHS.

Проект Танчароэна так и не состоялся, но любопытно посмотреть, как могла бы выглядеть альтернативная версия экранизации. Режиссер, судя по всему, целился в более мрачную и жестокую версию. Главную роль, если верить трейлеру, могла исполнить Кая Скоделарио, Пита играл бы Зак Эфрон, а Джуд Лоу предстал бы в образе Цинны.

Франшиза «Голодные игры» насчитывает четыре фильма (финальная книга была разделена на две части), а общие сборы серии составляют около 3 млрд долларов. Сейчас в разработке находится приквел «Баллада певчих птиц и змей», основанный на одноименном романе Сьюзен Коллинз. Действие развернется за 64 года до событий, описанных в трилогии, а главным героем книги станет 18-летний Кориолан Сноу, который впоследствии возглавит вымышленное государство Панем. Картину поставит Френсис Лоуренс.