Владельцы кинотеатров выступили против проката фильмов после онлайна

Ассоциация владельцев кинотеатров России (АВК) уверена, что в кинотеатрах должны демонстрироваться только фильмы, снятые специально для больших экранов. Так в организации прокомментировали ситуацию с прокатом картин, изначальный релиз которых состоялся в онлайн-кинотеатрах.

Согласно заявлению, в ассоциации считают недопустимым «вводить в заблуждение кинозрителей, предлагая им для широкого показа в кинотеатрах под видом фильмов, созданных для кинотеатров, киноверсии телесериалов или телефильмы, произведенные для показа на онлайн-видеоплатформах».

АВК считает, что кинотеатральное окно, определяющее период ожидания между началом проката фильма в кинотеатрах и выходом на онлайн-платформах, должно быть не менее 90 дней.

«Данное положение должно быть зафиксировано в лицензионных договорах о кинотеатральном прокате, — говорится в заявлении. — В случае несоблюдения таких обязательств со стороны правообладателя должно происходить автоматическое изменение финансовых условий проката такого фильма в пользу кинотеатров».

При этом отмечается, что одновременный релиз онлайн и в кинотеатрах допускается только в случае специальных и фестивальных показов.

Источник: Facebook