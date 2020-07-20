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Новый трейлер второго сезона «Пацанов»: Война с супертеррористами и мертвый кит

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В сети раньше времени появился новый трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Продолжение расскажет о войне с террористами, которые научились создавать собственных суперлюдей, а одним из центральных персонажей второго сезона станет Штормфронт — новая супергероиня, которая не боится запачкать руки. Заканчивается ролик фрагментом с мертвым китом, который показали в рамках Comic-Con@Home.

В мире «Пацанов» супергерои — часть огромной корпорации. Они спасают людей, но их куда больше волнуют сделки с рекламодателями и сборы фильмов с их участием. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Второй сезон шоу выйдет 4 сентября. В день премьеры можно будет посмотреть первые три серии из восьми, а оставшиеся пять будут выходить еженедельно до 9 октября.

материалы о сериале

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